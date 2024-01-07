Цифровий рекрутинг до ЗСУ. Федоров пояснив, як працюватиме проєкт

"Ми знаходимося на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від бажаючих вступити до лав ЗСУ", - сказав міністр.

За його словами, мета проєкту - пояснити бажаючим, ким вони можуть стати, скільки буде тривати навчання, якою буде зарплата, які будуть бойові задачі.

"Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде", - додав Федоров.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Також у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Крім того, Міноборони вже підписало угоди з трьома компаніями для рекрутингу.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.