Рекрутинг в ВСУ: Минобороны подписало контракт еще с одной компанией

Министерство обороны подписало соглашение с еще одной компанией для рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова и генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках рекрутинга.

Это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение. Ранее Минобороны заключило договор с компаниями Work.ua и Lobby X.

Как отметили в Минобороны, частные компании будут бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ. Robota.ua запустила отдельный проект для рекрутинга. Там можно самостоятельно выбрать подраздел и должность.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.