Цифровая дешифрация клинописи: почему 4000-летние записи удивили ученых

Ученые завершили оцифровку и перевод глиняных табличек в возрасте более 4 тысяч лет. Древние тексты раскрыли неожиданные подробности о жизни первых цивилизаций Ближнего Востока - от ритуалов защиты правителей до документов о продаже алкоголя.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование Университета Копенгагена .

Политические методы Ассирии: магическая защита от переворотов

Среди расшифрованных артефактов особую ценность имеют таблички, найденные во время раскопок сирийского города Хама, уничтоженного ассирийским войском в 720 году до нашей эры.

Убегая, завоеватели покинули часть библиотеки большого храма, где хранились редкие медицинские рецепты и магические инструкции.

Главной находкой стал уникальный антиведовский ритуал, предназначенный для защиты монарха.

Текст содержит подробное пошаговое описание ночного обряда против колдовства;

Главная задача этой практики - нейтрализовать сглаз, несчастье и внутриполитическую нестабильность в государстве;

Метод заключался в использовании эффекта переноса: экзорцист лепил маленькие фигурки из воска и глины, которые олицетворяли врагов, и сжигал их в течение ночи под непрерывное чтение заклинаний.

Ученые были поражены, обнаружив этот сугубо придворный ассирийский текст на границе империи. Это доказывает, что древние правители использовали магические инструкции как реальный инструмент кризисного менеджмента для удержания власти даже в провинциях.

Исследователи из Национального музея Дании и Копенгагенского университета оцифровали коллекцию клинописных табличек (фото: Троэльс Панк Арболл)

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Бюрократические изобретения: от царских списков до пивных чеков

Клинописная письменность, возникшая около 5200 лет назад на территории современных Ирака и Сирии, развилась именно благодаря необходимости контролировать сложные городские системы.

Древняя бюрократия придумала свой подход для учета ресурсов - фиксировать абсолютно каждое действие на глине. Это позволило цивилизациям успешно масштабироваться.

Ярким примером этого стал найденный в коллекции повседневный финансовый документ - старая и подробно оформленная расписка за полученное пиво, выполнявшая роль современного фискального чека для отчетности перед надзирателями.

Наряду с бытовыми квитанциями исследователи обнаружили и настоящее историческое сокровище - копию знаменитого "Царского списка". Документ содержит перечень правителей, начиная с мифических времен до всемирного потопа.

Уникальность датского экземпляра, служившего учебным текстом для древних писцов, заключается в упоминании легендарного царя Гильгамеша.

Это одно из немногих материальных доказательств того, что герой известнейшего эпоса человечества был не просто вымышленным персонажем мифов, а реальной исторической фигурой, правившей в третьем тысячелетии до нашей эры.