Цифрове дешифрування клинопису: чому 4000-річні записи здивували вчених

Вчені оцифрували та переклали глиняні таблички віком понад 4 тисячі років. Давні тексти розкрили несподівані подробиці про життя перших цивілізацій Близького Сходу - від ритуалів захисту правителів до документів про продаж алкоголю.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження Університету Копенгагена .

Політичні методи Ассирії: магічний захист від переворотів

Серед розшифрованих артефактів особливу цінність мають таблички, знайдені під час розкопок сирійського міста Хама, яке було знищене ассирійським військом у 720 році до нашої ери.

Тікаючи, завойовники залишили частину бібліотеки великого храму, де зберігалися рідкісні медичні рецепти та магічні інструкції.

Головною знахідкою став унікальний антиведівський ритуал, призначений для захисту монарха:

Текст містить докладний покроковий опис нічного обряду проти чаклунства;

Головне завдання цієї практики - нейтралізувати пристріт, нещастя та внутрішньополітичну нестабільність у державі;

Метод полягав у використанні ефекту перенесення: екзорцист виліплював маленькі фігурки з воску та глини, які уособлювали ворогів, і спалював їх протягом ночі під безперервне читання заклинань.

Вчені були вражені, знайшовши цей суто придворний ассирійський текст на кордоні імперії. Це доводить, що стародавні правителі використовували магічні інструкції як реальний інструмент кризового менеджменту для утримання влади навіть у провінціях.

Дослідники з Національного музею Данії та Копенгагенського університету оцифрували колекцію клинописних табличок (фото: Троельс Панк Арболл)

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Бюрократичні винаходи: від царських списків до пивних чеків

Клинописна писемність, що виникла близько 5 200 років тому на території сучасних Іраку та Сирії, розвинулася саме завдяки потребі контролювати складні міські системи.

Стародавня бюрократія вигадала свій підхід для обліку ресурсів - фіксувати абсолютно кожну дію на глині. Це й дозволило цивілізаціям успішно масштабуватися.

Яскравим прикладом цього став знайдений у колекції повсякденний фінансовий документ - стара детально оформлена розписка за отримане пиво, яка виконувала роль сучасного фіскального чека для звітності перед наглядачами.

Поряд із побутовими квитанціями дослідники виявили і справжній історичний скарб - копію знаменитого "Царського списку". Документ містить перелік правителів, починаючи з міфічних часів до всесвітнього потопу.

Унікальність данського примірника, який служив навчальним текстом для давніх писців, полягає у згадці легендарного царя Гільгамеша.

Це один із небагатьох матеріальних доказів того, що герой найвідомішого епосу людства був не просто вигаданим персонажем міфів, а реальною історичною постаттю, яка правила в третьому тисячолітті до нашої ери.