Спецслужбы расследуют надпись в парке как призыв к покушению на Трампа

Неизвестные выгравировали цифры на траве прямо между Монументом Вашингтона и мемориалом Второй мировой войны прямо в сердце Вашингтона. Следователи уже собрали образцы травы для проведения экспертизы. Власти пытаются установить, использовали ли злоумышленники химикаты или специальные инструменты.

В Министерстве внутренних дел США назвали инцидент "безумным вандализмом", а виновных обещают найти и наказать.

"Любая угроза президенту воспринимается Министерством очень серьезно, и наша Парковая полиция США будет расследовать этот инцидент и привлечет виновных к ответственности", - заявили в МВД.

Еще жестче высказался представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он призвал к строгому осуждению всех, кто поддерживает политическое насилие.

"Любой, кто участвует в политическом насилии или культуре убийств, или поддерживает их, должен быть осужден самым строгим образом. Им также следует немедленно обратиться за психиатрической помощью для лечения тяжелого и изнурительного случая синдрома расстройства Трампа, который исказил их мозг и сделал их больными на голову", - подчеркнул Ингл.

Что означают цифры "86 47"

Надпись в парке стала причиной глобального расследования спецслужб США (фото Getty Images)

Это старый ресторанный сленг, который означает "избавиться от чего-то". На профессиональной кухне слово "eighty-six" (86) означает, что какая-то позиция в меню закончилась, или что клиенту больше нельзя наливать алкоголь из-за его поведения (его "выставляют" за дверь).

В более широком смысле "86" уже давно используется в английском языке как глагол, означающий "избавиться от чего-то", "отменить" или "выбросить". Демократы часто используют этот сленг как призыв к импичменту или отставке.

Однако это выражение использует и криминалитет. В американской гангстерской и криминальной среде выражение "to eighty-six someone" десятилетиями использовалось как эвфемизм для "убить кого-то", "ликвидировать" или "закопать".

Распространенная трактовка происхождения этого выражения в криминальном мире - "восемь миль от города, шесть футов под землей".

Сам Дональд Трамп прямо заявлял на телевидении: "Любой, кто знает хоть что-то о криминале, знает, что 86 - это мафиозная фраза, которая означает кого-то убить".

Как известно, Дональд Трамп является 47 президентом США, так что послание четкое, но суть в нюансах.

Контекст решает все

Сейчас в США продолжаются жаркие дискуссии между юристами на тему этих цифр. В МВД считают, что использование "86 47" - это так называемый dog whistle (завуалированный намек), который радикально настроенные люди используют, чтобы призвать к физическому устранению Трампа, формально не нарушая правила соцсетей относительно прямого призыва к насилию.

Позиция правозащитников противоположная. Многие либеральные группы и судьи (в частности, недавнее решение окружного судьи Рэндольфа Мосса по протестам организации Accountability NOW USA) отмечают, что для большинства граждан "86" означает просто "уволить", "отстранить от должности" или "проголосовать против".

Они считают криминализацию этих цифр нарушением Первой поправки Конституции США (о свободе слова), поскольку контекст является политическим, а не террористическим.

Прецедент с экс-директором ФБР

Министерство юстиции уже выдвинуло обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми за похожий "призыв". Он опубликовал фото из отпуска, где ракушками на пляже выложил "86 47".

Экс-директору ФБР теперь грозит до 10 лет заключения и дело направили в суд. Сам Коми вину отрицает и утверждает, что не имел намерения призывать к насилию.