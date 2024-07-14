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На Трампа совершили покушение во время митинга в Пенсильвании, - CNN

Воскресенье 14 июля 2024 01:34
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На Трампа совершили покушение во время митинга в Пенсильвании, - CNN Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Экс-президент США Дональд Трамп после громких хлопков упал на митинге в Пенсильвании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Агенты Секретной службы вывели бывшего президента Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Перед падением Трампа раздался громкий удар. Агенты помогли ему встать, а на его лице была кровь.

Уходя со сцены он поднял кулак и кричал в ответ толпе. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия.

По неподтвержденной информации других источников, на Дональда Трампа было совершено покушение. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и зацепила ухо. После происшествия трансляция митинга была прекращена.

Стрелявший на данный момент не пойман. На месте работают спецслужбы. Кандидата в президенты США якобы экстренно эвакуировали.

Правда это или нет, пока неизвестно.

Обновлено в 1:50

По информации NYT, Дональд Трамп чувствует себя хорошо и проходит медосмотр в больнице.

Как пишет CNN, представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что бывший президент "в порядке".

Напомним, что известный миллиардер Илон Маск внес пожертвования в фонд America PAC. Он поддерживает экс-президента Дональда Трампа в предвыборной гонке на выборах в США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Meta сняла ограничения с аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram.

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