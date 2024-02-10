Детство без тревог: где найти психологическую помощь для детей

Война существенно влияет на психоэмоциональное состояние детей и подростков, делая их одной из самых уязвимых категорий. Поэтому важно знать, где можно получить бесплатную помощь по охране ментального здоровья для несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Самая первая и важнейшая поддержка для ребенка - это его семья. Родители могут использовать ресурсы с советами, как помочь ребенку с психоэмоциональным состоянием, например:

Профессиональная помощь:

Если родительской поддержки и техник самопомощи оказывается маловато, стоит обратиться за помощью профессионалов.

Обратитесь к педиатру. Более 4650 педиатров прошли обучение по программе mhGAP, позволяющей им: Проводить скрининг наличия психических расстройств. Давать советы по сохранению ментального здоровья. Направить к узкому специалисту.

Обратитесь к детскому психиатру. Вам не нужно направление от педиатра. В настоящее время 257 детских психиатров предоставляют бесплатные услуги в 330 местах по всей стране.

Проконсультируйтесь с семейным врачом или терапевтом. 5870 семейных врачей и 1157 терапевтов прошли обучение по программе mhGAP и могут предоставлять бесплатные услуги по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Другие ресурсы:

Интерактивная карта : найдите нужного врача.

Если воспользоваться картой нет возможности, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0-800-60-20-19 и спросите врача для вашего ребенка.

Линии психологической поддержки:

РЯДОМ: https://poruch.me/teenagers

Teenergizer: https://teenergizer.org/consultations/

Национальная "горячая линия" для детей и молодежи от Ла Страда: 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного).

Не мелочи: https://www.notrivia.com.ua

Линия от благотворительного фонда "Голоса детей": https://voices.org.ua/i-need-help/mental-help-for-kids/

Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine: 7333 (круглосуточно).

Помните: