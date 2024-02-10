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Детство без тревог: где найти психологическую помощь для детей

Суббота 10 февраля 2024 22:31
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Детство без тревог: где найти психологическую помощь для детей Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Война существенно влияет на психоэмоциональное состояние детей и подростков, делая их одной из самых уязвимых категорий. Поэтому важно знать, где можно получить бесплатную помощь по охране ментального здоровья для несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Самая первая и важнейшая поддержка для ребенка - это его семья. Родители могут использовать ресурсы с советами, как помочь ребенку с психоэмоциональным состоянием, например:

Профессиональная помощь:

Если родительской поддержки и техник самопомощи оказывается маловато, стоит обратиться за помощью профессионалов.

  • Обратитесь к педиатру. Более 4650 педиатров прошли обучение по программе mhGAP, позволяющей им:

    • Проводить скрининг наличия психических расстройств.
    • Давать советы по сохранению ментального здоровья.
    • Направить к узкому специалисту.

  • Обратитесь к детскому психиатру. Вам не нужно направление от педиатра. В настоящее время 257 детских психиатров предоставляют бесплатные услуги в 330 местах по всей стране.

  • Проконсультируйтесь с семейным врачом или терапевтом. 5870 семейных врачей и 1157 терапевтов прошли обучение по программе mhGAP и могут предоставлять бесплатные услуги по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Другие ресурсы:

Интерактивная карта : найдите нужного врача.

Если воспользоваться картой нет возможности, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0-800-60-20-19 и спросите врача для вашего ребенка.

Линии психологической поддержки:

Помните:

  • Ваш ребенок не одинок.
  • Есть много ресурсов, которые могут помочь ей справиться с эмоциональными последствиями войны.
  • Не стесняйтесь обращаться за помощью.

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