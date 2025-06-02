Топ-8 освежающих напитков, которые спасали украинцев в жару еще 100 лет назад

В жаркие летние дни, когда даже вода не спасает, пора вспомнить, как освежались наши предки. Еще сто лет назад украинцы утоляли жажду натуральными напитками без консервантов и сахара.

Квас

Квас - один из древнейших напитков, известный еще со времен Киевской Руси. Готовили его из ржаного хлеба или муки, добавляя солод. В селах готовили также свекольный, яблочный и даже медовый квас. Благодаря естественному брожению этот напиток богат пробиотиками, витаминами группы B и прекрасно утоляет жажду.

Узвар

Классический напиток из сушеных фруктов (яблоки, груши, сливы), который традиционно пили на Рождество, но летом он подходит не хуже - охлажденный и с добавлением мяты или лимона. Благодаря калию и пектину хорошо увлажняет и улучшает пищеварение.

Сыворотка

Низкокалорийная и богатая электролитами. Молочная сыворотка издавна считалась "антижарким" напитком во многих регионах. Ее пили как есть, или с добавлением зелени, огурцов или чеснока.

Березовый сок

Сезонный напиток, который собирали весной, но заготавливали на все лето. Содержит минералы, ферменты, а также полезен для почек и иммунитета.

Медовуха (в безалкогольном варианте)

Это не та медовуха, о которой вы подумали. В жару наши предки употребляли легкую ферментированную воду с медом и травами (иногда добавляли лимон). Напиток был не только освежающим, но и обеззараживающим благодаря антисептическим свойствам меда.

Кисель

Хотя современный кисель - это преимущественно десерт (еще и не очень популярный в городах), однако в древности его готовили жидким и пили холодным. Клюквенный или вишневый кисель прекрасно утоляет жажду и снижает кислотность желудка.

Калинник

Это один из наименее известных, но очень колоритных украинских напитков, который готовили во многих регионах Украины с давних времен. Основной ингредиент - ягоды калины, которые считались священными у славян и символизировали женскую силу, кровь, род, бессмертие народа.

В жаркие летние дни калинник употребляли охлажденным - как освежающий и одновременно лечебный напиток. Его часто подавали детям вместо компота или воды, ведь калина имеет много микроэлементов, витаминов и мягко стимулирует иммунитет.

Ягоданка

Это ароматный традиционный украинский напиток, который готовился из разнообразных лесных и садовых ягод (клубника, малина, черника, ежевика, вишня, красная смородина, шелковица). В селах его часто называли просто "холодным компотом из ягод".