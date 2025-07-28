Эти советы жены футболиста "Динамо" достойны внимания каждой женщины

Любовь крепнет поступками, а не статусом

Дарья и Николай вместе уже шесть лет, и, по ее словам, официальный статус брака не изменил их чувств.

"Я сразу понимала, что ничего не изменится и наша любовь становится крепче с годами и поступками, а не официальным статусом. Я все так же жду его со сборов и выездных матчей, и наслаждаюсь временем проведенным вместе", - откровенно призналась она.

Дарья Михайленко раскрыла секреты счастливого брака с футболистом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Их история началась в маленьком городке Варва на Черниговщине, где они вместе тренировались. Тогда Николай еще только мечтал о больших стадионах, а Дарья видела в нем парня, который "каждый день работал на стадионе". Общая любовь к спорту сблизила их.

Поддержка в самые трудные моменты

Одним из главных секретов их крепкого брака Дарья называет взаимную поддержку, особенно в сложные периоды. Она пережила удаление опухоли, и поддержка Николая стала для нее опорой.

"Без его поддержки я бы не выдержала всего того. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать. Он ночевал на маленьком диванчике со мной в больнице, поддерживал каждую секунду меня. Наши отношения стали крепче. Мы прошли невероятно сложный этап не без слез, но с улыбкой", - рассказала Дарья.

Дарья Михайленко раскрыла секреты счастливого брака с футболистом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Этот опыт изменил ее взгляд на жизнь.

"Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом... Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить", - делится женщина.

Связь на расстоянии и отсутствие ревности

Даже когда мужчина находится на длительных сборах (до 6-8 недель), пара находит способы поддерживать романтику.

"Всегда с ним на связи. Мы начинаем день с смс и заканчиваем ими. Он дарит мне цветы, я заказываю для него на подарок фигурки Naruto. Любим вспоминать какие-то романтические моменты из жизни", - говорит Дарья.

Стоит отметить, что в их отношениях нет места ревности, несмотря на публичность Николая.

Дарья Михайленко раскрыла секреты счастливого брака с футболистом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Нет, ревности нет. Он даже Instagram не хочет вести. Ему не интересно, что он публичный человек. Он просто хочет играть в футбол и наслаждаться им. Я же, наоборот, постоянно занимаюсь его страницей, чтобы больше людей о нем знали", - объяснила жена футболиста.

Материнство и общие мечты

В этом году Дарья стала мамой, и даже после сложной операции ее мечта осуществилась.

"Первое, что я спросила у врачей: "А я же смогу стать мамой?"... Я очень хотела быть мамой и детально все изучала", - рассказала она.

Когда Николай не рядом, с малышом помогает семья, особенно мама Дарьи. А силы она черпает "из улыбки малыша" и любимого спорта. Пара поддерживает постоянную связь.

"Мы все время с мужем на связи. У него скоро память в телефоне закончится от наших фото и видео", - с улыбкой говорит Дарья.

Даже после рождения сына, они находят время вдвоем.

Дарья Михайленко раскрыла секреты счастливого брака с футболистом "Динамо" (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Когда он спит, любим тихонько посидеть на кухне и поговорить", - говорит она.

Мечтой супругов является получить опыт за рубежом, особенно в Испании, потому что там "красивый язык, вкусная еда, невероятная природа и очень хороший футбол".

История Дарьи и Николая Михайленко - это пример того, как взаимопонимание, доверие и совместная поддержка могут стать основой для счастливого и крепкого брака, несмотря на все вызовы, которые несет жизнь профессионального спортсмена.