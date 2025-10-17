"Эти переговоры не о нас": Орбан анонсировал разговор с Путиным

"Я разговаривал с американским президентом по телефону прошлой ночью, но новость просочилась чуть раньше", - ответил Орбан на вопрос, когда он узнал о возможной встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Он также сообщил на венгерском радио сегодня утром, что также будет разговаривать по телефону с Путиным в пятницу.

Орбан считает, что Будапешт то "единственное место для встречи лидеров" в Европе

Еще премьер Венгрии выразил мнение, что в целом за пределами Европы есть много мест, где могла бы состояться встреча лидеров США и России.

Однако, по его мнению, "в Европе нет другого подобного места, кроме Будапешта".

"Венгрия - единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир в течение последних трех лет", - заявил Орбан.

Орбан о переговорах Путина и Трампа

По словам венгерского премьера, самое важное в предстоящих переговорах - не сбиться с курса.

"Эти переговоры не о нас, а о том, что Будапешт сегодня подходит для проведения мирного саммита, это политическое достижение, но дело в мире. В политике много знаний имеет значение, но самое важное - это настойчивость и смирение", - подчеркнул Орбан.