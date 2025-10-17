UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Ці переговори не про нас": Орбан анонсував розмову з Путіним

Фото: угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після вчорашньої розмови телефоном з американським президентом Дональдом Трампом планує поговорити в п'ятницю з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

"Я розмовляв з американським президентом телефоном минулої ночі, але новина просочилася трохи раніше", -  відповів Орбан на запитання, коли він дізнався про можливу зустріч Трампа та Путіна в Будапешті.

Він також повідомив на угорському радіо сьогодні вранці, що також розмовлятиме телефоном з Путіним у п'ятницю.

Орбан вважає, що Будапешт то "єдине місце для зустрічі лідерів" в Європі

Ще прем'єр Угорщини висловив думку, що загалом за межами Європи є багато місць, де могла б відбутися зустріч лідерів США та Росії.

Однак, на його думку, "в Європі немає іншого подібного місця, окрім Будапешта".

"Угорщина - єдина миролюбна країна, яка відкрито, голосно та активно виступала за мир протягом останніх трьох років", - заявив Орбан.

Орбан про переговори Путіна та Трампа

За словами угорського прем'єра, найважливіше в майбутніх переговорах - не збитися з курсу.

"Ці переговори не про нас, а про те, що Будапешт сьогодні підходить для проведення мирного саміту, це політичне досягнення, але справа в мирі.  У політиці багато знань має значення, але найважливіше - це наполегливість і смирення", - підкреслив Орбан.

Зустріч Путіна та Трампа в Будапешті

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним і анонсував їхню нову зустріч.

Востаннє лідери бачились 15 серпня в штаті Аляска - однак згодом в РФ повідомили про зникнення позитивного імпульсу, який з'явився на цьому саміті.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, де також планується зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Російська ФедераціяУгорщинаЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні