"Ці переговори не про нас": Орбан анонсував розмову з Путіним

"Я розмовляв з американським президентом телефоном минулої ночі, але новина просочилася трохи раніше", - відповів Орбан на запитання, коли він дізнався про можливу зустріч Трампа та Путіна в Будапешті.

Він також повідомив на угорському радіо сьогодні вранці, що також розмовлятиме телефоном з Путіним у п'ятницю.

Орбан вважає, що Будапешт то "єдине місце для зустрічі лідерів" в Європі

Ще прем'єр Угорщини висловив думку, що загалом за межами Європи є багато місць, де могла б відбутися зустріч лідерів США та Росії.

Однак, на його думку, "в Європі немає іншого подібного місця, окрім Будапешта".

"Угорщина - єдина миролюбна країна, яка відкрито, голосно та активно виступала за мир протягом останніх трьох років", - заявив Орбан.

Орбан про переговори Путіна та Трампа

За словами угорського прем'єра, найважливіше в майбутніх переговорах - не збитися з курсу.

"Ці переговори не про нас, а про те, що Будапешт сьогодні підходить для проведення мирного саміту, це політичне досягнення, але справа в мирі. У політиці багато знань має значення, але найважливіше - це наполегливість і смирення", - підкреслив Орбан.