Зеленский в США встретился с производителем Patriot: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и об усилении российских ударов по гражданской инфраструктуре.
Стороны обсудили производственные возможности компании, потенциальные направления сотрудничества для укрепления системы противовоздушной обороны Украины и наращивания ее дальнобойных возможностей.
Президент также отметил, что существуют конкретные решения, которые могут усилить защиту украинских граждан, и Украина работает на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.
"Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - подчеркнул Зеленский.
Что известно о Patriot
Это американская зенитно-ракетная система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon.
Она предназначена для перехвата и уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет на больших расстояниях.
Система использует современные радары и высокоточные ракеты, способные поражать цели на высоте до нескольких десятков километров. Patriot считается одной из самых эффективных систем ПВО в мире и активно используется армиями США и союзников по НАТО.
Визит Зеленского в США
Напомним, вчера вечером самолет с президентом Украины на борту приземлился в США. Владимир Зеленский имеет запланированную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоится сегодня 17 октября.
Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.
Также известно, что во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, и выступит в Конгрессе.
Украинская делегация прибыла в Вашингтон в начале недели и уже встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.