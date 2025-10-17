ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский в США встретился с производителем Patriot: подробности

Пятница 17 октября 2025 08:59
UA EN RU
Зеленский в США встретился с производителем Patriot: подробности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (офис президента)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и об усилении российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Стороны обсудили производственные возможности компании, потенциальные направления сотрудничества для укрепления системы противовоздушной обороны Украины и наращивания ее дальнобойных возможностей.

Президент также отметил, что существуют конкретные решения, которые могут усилить защиту украинских граждан, и Украина работает на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.

"Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о Patriot

Это американская зенитно-ракетная система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon.

Она предназначена для перехвата и уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет на больших расстояниях.

Система использует современные радары и высокоточные ракеты, способные поражать цели на высоте до нескольких десятков километров. Patriot считается одной из самых эффективных систем ПВО в мире и активно используется армиями США и союзников по НАТО.

Визит Зеленского в США

Напомним, вчера вечером самолет с президентом Украины на борту приземлился в США. Владимир Зеленский имеет запланированную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоится сегодня 17 октября.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.

Также известно, что во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, и выступит в Конгрессе.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон в начале недели и уже встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки ПВО
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит