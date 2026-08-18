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Эти гаджеты Apple больше не получат новой ОС: полный список моделей

14:14 18.08.2026 Вт
2 мин
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Apple готовит релиз новых ОС (фото: Pexels)

Apple сохранила поддержку всех iPhone с iOS 26 в новой iOS 27. Однако обновление не будет распространяться на владельцев старых планшетов, компьютеров и часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Полный перечень теряющих системную поддержку устройств

С выходом новых версий ОС эти гаджеты Apple больше не будут получать большие системные обновления функций.

Планшеты iPad:

  • iPad Air: 3-е поколение
  • iPad Pro 11 дюймов: 1-ое поколение
  • iPad Pro 12,9 дюйма: 3-е поколение
  • iPad: 8-е поколение
  • iPad mini: 5-е поколение

Смартчасы Apple Watch:

  • Apple Watch: Series 6, Series 7, Series 8
  • Apple Watch Ultra: 1-ое поколение
  • Apple Watch SE: все первые модификации

Компьютеры Mac:

  • MacBook Pro 16 дюймов: модель 2019 года
  • MacBook Pro 13 дюймов: модель 2020 года (с четырьмя портами Thunderbolt 3)
  • iMac: модель 2020 года
  • Mac Pro: модель 2019 года

Медиаплееры Apple TV:

  • Apple TV HD
  • Apple TV 4K: первое поколение

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Можно ли использовать устаревшие гаджеты и дальше?

Прекращение выхода новых ОС не означает, что старые гаджеты превратятся в хлам.

Apple продолжает выпускать патчи и исправить критические уязвимости для старых ОС в течение нескольких лет после прекращения их активной разработки.

Главные правила использования устройств без поддержки новых ОС:

Патчи безопасности: устройства будут продолжать получать защитные обновления, позволяющие безопасно использовать базовые функции, мессенджеры и звонки.

Ограничение функций: новые возможности, особенно те, что связаны с ИИ-алгоритмами, на старых моделях работать не будут.

Рекомендации: когда Apple полностью прекращает выпуск обновлений безопасности для конкретной системы, гаджет становится уязвимым к кибератакам. В этом случае устройство лучше не использовать для действий с чувствительными или персональными данными.

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