Эти гаджеты Apple больше не получат новой ОС: полный список моделей

Apple сохранила поддержку всех iPhone с iOS 26 в новой iOS 27. Однако обновление не будет распространяться на владельцев старых планшетов, компьютеров и часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.
С выходом новых версий ОС эти гаджеты Apple больше не будут получать большие системные обновления функций.
Планшеты iPad:
Смартчасы Apple Watch:
Компьютеры Mac:
Медиаплееры Apple TV:
Прекращение выхода новых ОС не означает, что старые гаджеты превратятся в хлам.
Apple продолжает выпускать патчи и исправить критические уязвимости для старых ОС в течение нескольких лет после прекращения их активной разработки.
Главные правила использования устройств без поддержки новых ОС:
Патчи безопасности: устройства будут продолжать получать защитные обновления, позволяющие безопасно использовать базовые функции, мессенджеры и звонки.
Ограничение функций: новые возможности, особенно те, что связаны с ИИ-алгоритмами, на старых моделях работать не будут.
Рекомендации: когда Apple полностью прекращает выпуск обновлений безопасности для конкретной системы, гаджет становится уязвимым к кибератакам. В этом случае устройство лучше не использовать для действий с чувствительными или персональными данными.