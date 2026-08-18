Ці гаджети Apple більше не отримають нову ОС: повний список моделей

Apple зберегла підтримку всіх iPhone з iOS 26 у новій iOS 27. Однак оновлення не поширюватиметься на власників старих планшетів, комп'ютерів і годинників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple.
З виходом нових версій ОС ці гаджети Apple більше не отримуватимуть великих системних оновлень функцій.
Планшети iPad:
Смартгодинники Apple Watch:
Комп'ютери Mac:
Медіаплеєри Apple TV:
Припинення виходу нових ОС не означає, що старі гаджети перетворяться на непотріб.
Apple продовжує випускати патчі та виправлення критичних уразливостей для старих ОС протягом кількох років після припинення їхньої активної розробки.
Головні правила використання пристроїв без підтримки нових ОС:
Патчі безпеки: пристрої продовжуватимуть отримувати захисні оновлення, які дозволять безпечно користуватися базовими функціями, месенджерами та дзвінками.
Обмеження функцій: нові можливості, особливо ті, що пов'язані з ШІ-алгоритмами, на старих моделях працювати не будуть.
Рекомендації: коли Apple повністю припиняє випуск безпекових оновлень для конкретної системи, гаджет стає вразливим до кібератак. У такому разі пристрій краще не використовувати для дій із чутливими або персональними даними.