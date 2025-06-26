6 упражнений, которые помогут вам жить дольше: без спортзала и затрат

Некоторые упражнения могут способствовать долголетию без необходимости посещать спортзал. Регулярное выполнение этих простых движений поддерживает сердце, мышцы и суставы в тонусе, снижая риск хронических болезней и преждевременного старения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple .

Ходьба

Доктор медицинских наук и гериатр Вендолин Гозански рассказал, что ходьба - это вид аэробных упражнений, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и улучшают сердечно-сосудистую систему.

Ходьба также является упражнением с нагрузкой, которая сохранит кости крепкими. Это чрезвычайно важно, поскольку прочность костей поддерживает подвижность и снижает риск переломов с возрастом.

Спортивная ходьба (фото: Freepik)

Степ-апы

Если вы хотите поднять свою аэробику на новый уровень, попробуйте степ-апы. Вы можете делать их на степпере или просто ступать по лестнице.

Степ-апы имитируют реальные функциональные движения, такие как подъем по лестнице. Они улучшают аэробную способность, равновесие на одной ноге и стабильность суставов, ведь это ключ к предотвращению падений и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья.

Вы можете выполнять это упражнение с собственным весом или добавить вес.

Приседания

Приседания развивают и поддерживают силу нижней части тела, что является критически важным для предотвращения падений, мобильности и независимости с возрастом.

Кроме того, они активируют основные группы мышц, повышают чувствительность к инсулину и поддерживают плотность костей, особенно в бедрах и позвоночнике.

Тренер Дженни Либл сказал, что приседания лучшие всего тем, что они эффективны без оборудования.

Приседания (фото: Freepik)

Отжимания

Отжимания укрепляют верхнюю часть тела и стабилизируют кор, одновременно улучшая сердечно-сосудистую реакцию короткими периодами.

Это стоит внимания, поскольку поддержание силы верхней части тела связано с более низкой общей смертностью у людей среднего и старшего возраста.

Вы можете выполнять отжимания, опираясь руками на стену.

Отжимания (фото: Freepik)

Стойки на одной ноге

Стойка на одной ноге - это еще одно упражнение, которое можно выполнять дома, и которое может помочь вам жить дольше. Это вид упражнения на балансировку, который, если его выполнять регулярно, может помочь предотвратить падения, что является основной причиной смерти от травм у взрослых в возрасте от 65 лет.

Выполняйте это упражнение каждый раз, когда вы находитесь возле прочной столешницы, например в ванной комнате или возле кухонной раковины перед мытьем посуды.

Планка

Планка активирует глубокие мышцы-стабилизаторы, которые улучшают нервно-мышечную координацию и поддерживают целостность позвоночника, которые важны для ежедневного движения и устойчивости к падениям.

Если стандартная планка кажется слишком сложной, то сначала ее можно выполнять на коленях.

Планка (фото: Freepik)