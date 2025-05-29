Польский триллер. Почему президентские выборы решат судьбу страны на годы вперед

О том, какие ошибки допустила правящая коалиция в Польше и к чему приведет ее поражение на президентских выборах - читайте в колонке польского журналиста и правозащитника Константина Геберта.

В это воскресенье поляки будут голосовать во втором туре президентских выборов, которые местные обозреватели уже назвали "историческими", хотя большая часть мира за пределами Европы не обращает на них особого внимания.

Конечно, в мире хватает больших проблем, и Польша, которая уже вышла из опалы Европейского Союза после восьми лет посредственного автократического правления партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), кажется, снова стала любимицей Запада, как это было на протяжении большей части ее трансформации после 1989 года. Нынешнее правительство - это широкая коалиция, построенная вокруг либеральной "Гражданской платформы" (PO) бывшего президента Европейского совета Дональда Туска.

Теперь кандидаты этих двух антагонистов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский от PO и Кароль Навроцкий, историк и директор музея, которого поддерживает PiS, будут соревноваться за президентское кресло.

Победа Тшасковского будет рассматриваться как подтверждение выбора, сделанного в 2023 году, и свидетельство того, что угроза польской демократии со стороны правых популистов из "ПиС" была окончательно ликвидирована. Победа Навроцкого, однако, может превратить голосование 2023 года лишь в выбоину на пути к консервативной, авторитарной Польше, пропитанной католическим национализмом и плохо приспособленной к ЕС. Выбор не мог быть более очевидным.

Результат имеет более чем символическое значение. Конституция Польши предоставляет президенту сильное право вето, и Анджей Дуда, находящийся на посту президента от партии "Право и Справедливость", активно им пользуется, саботируя политическую повестку дня правительства Туска.

Если Навроцкий станет преемником Дуды, он будет продолжать это делать, и управление станет невозможным, поскольку коалиция не будет иметь квалифицированного парламентского большинства, необходимого для преодоления президентского вето. Это может привести к необходимости проведения досрочных выборов, и после победы Навроцкого коалиция Туска, вероятно, проиграет.

Один из законов, который Дуда пообещал ветировать, либерализовал бы доступ к абортам, которые сейчас в Польше почти нелегальны, что заставляет женщин ехать в соседнюю Германию, если они могут себе это позволить (или в Беларусь, если они не могут себе этого позволить). Предвыборное обещание коалиции PO в 2023 году отменить действующий закон способствовало резкому росту участия избирателей, особенно среди молодежи и женщин, явка которых достигла рекордных 74,4%. Но в первом туре президентских выборов явка упала до 67,3% - и хотя Тшасковский вышел в лидеры среди 13 кандидатов, он получил лишь 31,4% голосов.

Это лишь немного лучше, чем 30,7% голосов, которые PO получила в 2023 году - и менее чем на 2% больше, чем Навроцкий. Однако вместе со своими левыми и консервативными союзниками (которые выставили собственных кандидатов, потерпевших неудачу на президентских выборах) коалиция во главе с PO получила поддержку 53,7% избирателей в 2023 году, получив четкий мандат на управление страной. Таким образом, между 2023 и 2025 годами коалиция потеряла более двух миллионов избирателей. Тшасковскому нужно вернуть как минимум три четверти из них, если он хочет победить во втором туре.

Что пошло не так?

Правительство Туска унаследовало государство, сильно поврежденное восемью годами правления "ПиС". Государственные СМИ превратились в канал правительственной пропаганды. "Что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить ваше переизбрание, господин президент?" - спросил Дуду репортер в интервью накануне голосования в 2020 году (которое он с небольшим перевесом выиграл у Тшасковского, уже кандидата от PO).

Судебная власть также была подконтрольна, а Европейский суд прекратил признавать Конституционный трибунал и часть Верховного суда судами в понимании европейского права. Попытки изменить такое положение дел в рамках закона, отягощенные президентским вето, были невозможными, что привело к тому, что правительство не смогло выполнить еще одно предвыборное обещание.

Но особенно разрушительным было разочарование населения относительно закона об абортах. Запрет не только лишил женщин репродуктивной свободы, но и стоил нескольким женщинам жизни, поскольку врачи боялись делать даже необходимые с медицинской точки зрения аборты для спасения жизни. Хотя Дуда пообещал наложить вето на любые изменения в закон, коалиция даже не смогла собрать парламентское большинство в его поддержку, поскольку консервативные партии отказались его поддерживать.

В других ключевых вопросах, включая права мигрантов и гражданские союзы, коалиция в значительной степени приняла позиции своих оппонентов из PiS, опасаясь оттолкнуть правых избирателей, необходимых ей для победы на президентских выборах. Эта тактика предсказуемо обернулась против него: правые остались с ПиС, а прогрессивные избиратели, которые уже слишком часто воспринимали это как должное, по большей части остались дома. Фактически, Тшасковский противопоставил свой собственный, либеральный бренд популизма авторитарной версии ПиС. Многие избиратели решили, что они не имеют никакого шанса в этой борьбе.

Они ошибаются. Навроцкий проводит кампанию на националистической платформе, направленной против украинских беженцев и других мигрантов. Понятно, что он не будет либерализировать аборты или продвигать гражданские союзы. А его собственное прошлое, которое включало предоставление услуг проституток для гостей роскошного отеля, где он работал охранником, и сокрытие покупки муниципальной квартиры, свидетельствует о том, что он не является сторонником верховенства права, которое он будет обязан отстаивать.

Его поддержка министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм на Конференции консервативного политического действия в Польше, вероятно, укрепит его базу сторонников. "Дональд Трамп является сильным лидером для нас, но у вас есть возможность иметь такого же сильного лидера как Кароль, если вы сделаете его лидером этой страны", - заявила Ноэм.

Но за ним стоят те, кто еще хуже. Кандидат от "Конфедерации", ультраправой партии, которая на выборах в Европарламент 2019 года баллотировалась на платформе оппозиции к "евреям, гомосексуалистам, абортам, налогам и ЕС", набрал 14,8% голосов в первом туре. Большинство его избирателей поддержат Навроцкого, как и те - более 6% - кто поддержал откровенного антисемита, антиукраинца и фашиста Гжегожа Брауна, выступающего против "коммунизма, иудо-коммунизма и иудо-евро-коммунизма".

Польша еще не отбросила авторитарный популизм. Она остается расколотой, и апатия избирателей может стать решающей.

Авторское право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org