Этот ингредиент сделает яичницу супер вкусной: масло больше не нужно

Во вселенной завтраков есть блюда, которые держатся особняком, идеально жареное яйцо - одно из них. Приготовленное на масле или масле, с жидким или хорошо прожаренным желтком, оно всегда непревзойденное.

О другом способе сделать вкус яичницы непревзойденным, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok кулинара dansgoodside .

Какой ингредиент добавить к яичнице?

Недавно кулинарный трюк, получивший популярность в TikTok, показал, как обычный ингредиент может полностью изменить вкус привычного завтрака - рассол от маринованных огурцов

Эксперимент показал, что рассол добавляет жареным яйцам соленых и кислых ноток, не перебивая их нежный вкус. Уникальность метода заключается в том, что сперва яйцо обжаривается на воде, а не на жире.

Рецепт приготовления

Яйцо разбивают на разогретую сковородку.

После того, как белок начинает схватываться, добавляется столовая ложка воды, а сковородка накрывается крышкой. Это создает эффект приготовления на пару, что позволяет приготовить верхнюю часть яйца без необходимости переворачивать его.

Через 30 секунд добавляется столовая ложка огуречного рассола. Важно, чтобы рассол равномерно распределился по сковородке. Добавлять его нужно именно на этом этапе, чтобы избежать затвердевания белка.

Благодаря рассолу, яйцо приобретает едва ощутимые нотки горчицы и уксуса, а соль, которая обычно нужна в конце, становится лишней. Вкус рассола наиболее заметен в яичном белке, добавляя блюду неожиданных оттенков.

Этот метод доказывает, что даже самые простые ингредиенты, которые мы обычно выбрасываем, могут стать ключом к кулинарным открытиям.