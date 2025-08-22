Этот ингредиент превратит вашу овсянку в суперфуд: всегда его добавляйте

Добавить каплю оливкового масла в утреннюю овсянку - это не только вкусно, но и полезно. Такой простой прием может улучшить пищеварение, насытить организм полезными жирными кислотами и помочь дольше сохранять энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple .

Польза оливкового масла в овсянке

Доктор медицинских наук Энни Фенн рассказала, что оливковое масло является мощным инструментом для здоровья сердца и мозга. Его мононенасыщенные жиры и богатые антиоксидантами полифенолы помогают избежать воспаления, снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и даже снизить кровяное давление.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 1 столовая ложка или 13,5 г оливкового масла обеспечивает:

119 калорий

13,5 г жиров, из которых 1,86 г насыщенных

1,9 мг витамина Е

8,13 мкг витамина К

В отличие от кленового сиропа, который в основном состоит из сахара, полезные жиры оливкового масла замедляют пищеварение, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Такое масло также улучшает усвоение жирорастворимых питательных веществ в таких добавках, как ягоды или орехи, что делает блюдо более питательным.

Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что у людей, которые потребляют более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, наблюдается более низкий уровень преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.

Какая на вкус овсянка с оливковым маслом

Оливковое масло придает овсянке кремовость и легкую маслянистую текстуру, а также немного фруктового или орехового вкуса (в зависимости от качества масла). Для многих это делает обычную овсянку более насыщенной и "взрослой" на вкус.

Чтобы вкус был более приятным:

для сладкого варианта: добавьте мед, ягоды или банан

для соленого: попробуйте помидоры, авокадо, зелень, немного сыра или специй - масло придаст блюду глубину вкуса

В целом это отличное блюдо для завтрака. Все потому, что овсянка богата растворимой клетчаткой (бета-глюкан), которая замедляет переваривание и дает ощущение насыщения на 3-4 часа.

Тогда как оливковое масло добавляет здоровые жиры, которые также замедляют всасывание углеводов, что помогает избегать скачков сахара в крови.