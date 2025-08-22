Этот ингредиент превратит вашу овсянку в суперфуд: всегда его добавляйте
Добавить каплю оливкового масла в утреннюю овсянку - это не только вкусно, но и полезно. Такой простой прием может улучшить пищеварение, насытить организм полезными жирными кислотами и помочь дольше сохранять энергию.
Польза оливкового масла в овсянке
Доктор медицинских наук Энни Фенн рассказала, что оливковое масло является мощным инструментом для здоровья сердца и мозга. Его мононенасыщенные жиры и богатые антиоксидантами полифенолы помогают избежать воспаления, снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и даже снизить кровяное давление.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 1 столовая ложка или 13,5 г оливкового масла обеспечивает:
- 119 калорий
- 13,5 г жиров, из которых 1,86 г насыщенных
- 1,9 мг витамина Е
- 8,13 мкг витамина К
В отличие от кленового сиропа, который в основном состоит из сахара, полезные жиры оливкового масла замедляют пищеварение, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Такое масло также улучшает усвоение жирорастворимых питательных веществ в таких добавках, как ягоды или орехи, что делает блюдо более питательным.
Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что у людей, которые потребляют более половины столовой ложки оливкового масла ежедневно, наблюдается более низкий уровень преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.
Какая на вкус овсянка с оливковым маслом
Оливковое масло придает овсянке кремовость и легкую маслянистую текстуру, а также немного фруктового или орехового вкуса (в зависимости от качества масла). Для многих это делает обычную овсянку более насыщенной и "взрослой" на вкус.
Чтобы вкус был более приятным:
- для сладкого варианта: добавьте мед, ягоды или банан
- для соленого: попробуйте помидоры, авокадо, зелень, немного сыра или специй - масло придаст блюду глубину вкуса
В целом это отличное блюдо для завтрака. Все потому, что овсянка богата растворимой клетчаткой (бета-глюкан), которая замедляет переваривание и дает ощущение насыщения на 3-4 часа.
Тогда как оливковое масло добавляет здоровые жиры, которые также замедляют всасывание углеводов, что помогает избегать скачков сахара в крови.
