Овсянку или смузи: что лучше съесть утром для заряда энергии?

Вторник 12 августа 2025 09:08
Овсянку или смузи: что лучше съесть утром для заряда энергии? Что лучше есть утром - овсянку или смузи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Завтрак - ключ к бодрому началу дня. Стоит ли выбирать легкий и быстрый смузи или сытную овсянку, чтобы получить максимум энергии с утра? Рассматриваем преимущества обоих вариантов и их влияние на заряд сил и продуктивность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.

Польза овсянки на завтрак

Диетолог Лорен Твигге рассказала, что овсянка - это распространенное блюдо на завтрак, которое может быть отличным выбором для длительного заряда энергии. Благодаря своей твердой форме овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.

Овсянка богата типом растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, что может потенциально снижать уровень "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключом к получению преимуществ овсянки для повышения энергии является создание сбалансированной миски. Для этого нужно отказаться от добавленного сахара и увеличить потребление белка.

Лучше всего дополнить овсянку ягодами и фруктами. Чтобы увеличить содержание белка в овсянке, используйте молочные продукты вместо воды и добавьте яйцо. Орехи и греческий йогурт станут еще одним отличным дополнением к миске.

В 100 г продукта содержится:

  • калорий - 102
  • углеводы - 18,3 г
  • клетчатка - 2,73 г
  • белок - 3,56 г
  • жиры - 1,76 г

Преимущества смузи на завтрак

По словам эксперта, смузи могут быть отличным источником фруктов, клетчатки и фитонутриентов. Они могут быть богаты насыщающими питательными веществами, такими как белок. Также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечном микробиоме.

Чтобы максимизировать содержание белка и клетчатки в смузи, стоит добавлять молочные продукты, ореховую пасту, семена, греческий йогурт и листовую зелень. Это также добавляет немного полезных жиров и помогает компенсировать высокое содержание углеводов во фруктах.

В 350 г смузи, приготовленном из клубники, банана и обезжиренного йогурта, могут содержаться следующие питательные вещества:

  • калорий - 226
  • углеводы - 52 г
  • клетчатка - 3,12 г
  • белок - 2,98 г
  • жиры - 0,49 г
  • витамин С - 18 мг
  • витамин В6 - 0,38 мг

Какой завтрак дает больше энергии

Овсянка - это твердое вещество, тогда как смузи - жидкое. Эта разница может повлиять на скорость пищеварения. Смузи перевариваются немного быстрее, поскольку их меньше нужно жевать.

Однако, овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.

Смузи - отличный вариант для людей, которым нужна пища, которую легко переваривать.

Независимо от того, что вы выберете, обязательно включите достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров в свой рацион.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
