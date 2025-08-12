Овсянку или смузи: что лучше съесть утром для заряда энергии?
Завтрак - ключ к бодрому началу дня. Стоит ли выбирать легкий и быстрый смузи или сытную овсянку, чтобы получить максимум энергии с утра? Рассматриваем преимущества обоих вариантов и их влияние на заряд сил и продуктивность.
Польза овсянки на завтрак
Диетолог Лорен Твигге рассказала, что овсянка - это распространенное блюдо на завтрак, которое может быть отличным выбором для длительного заряда энергии. Благодаря своей твердой форме овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.
Овсянка богата типом растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, что может потенциально снижать уровень "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключом к получению преимуществ овсянки для повышения энергии является создание сбалансированной миски. Для этого нужно отказаться от добавленного сахара и увеличить потребление белка.
Лучше всего дополнить овсянку ягодами и фруктами. Чтобы увеличить содержание белка в овсянке, используйте молочные продукты вместо воды и добавьте яйцо. Орехи и греческий йогурт станут еще одним отличным дополнением к миске.
В 100 г продукта содержится:
- калорий - 102
- углеводы - 18,3 г
- клетчатка - 2,73 г
- белок - 3,56 г
- жиры - 1,76 г
Преимущества смузи на завтрак
По словам эксперта, смузи могут быть отличным источником фруктов, клетчатки и фитонутриентов. Они могут быть богаты насыщающими питательными веществами, такими как белок. Также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечном микробиоме.
Чтобы максимизировать содержание белка и клетчатки в смузи, стоит добавлять молочные продукты, ореховую пасту, семена, греческий йогурт и листовую зелень. Это также добавляет немного полезных жиров и помогает компенсировать высокое содержание углеводов во фруктах.
В 350 г смузи, приготовленном из клубники, банана и обезжиренного йогурта, могут содержаться следующие питательные вещества:
- калорий - 226
- углеводы - 52 г
- клетчатка - 3,12 г
- белок - 2,98 г
- жиры - 0,49 г
- витамин С - 18 мг
- витамин В6 - 0,38 мг
Какой завтрак дает больше энергии
Овсянка - это твердое вещество, тогда как смузи - жидкое. Эта разница может повлиять на скорость пищеварения. Смузи перевариваются немного быстрее, поскольку их меньше нужно жевать.
Однако, овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.
Смузи - отличный вариант для людей, которым нужна пища, которую легко переваривать.
Независимо от того, что вы выберете, обязательно включите достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров в свой рацион.
