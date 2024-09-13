Можно есть каждый день. Назван самый полезный вид овсянки

Овсянка - это продукт, полученный из овса, который является одним из самых популярных злаков в мире благодаря своим полезным свойствам. Она является источником углеводов, белков, пищевых волокон (особенно бета-глюкана), витаминов и минералов, таких как магний, железо, витамины группы В, антиоксиданты.

Какой вид овсянки самый полезный - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Основные виды овсянки

Цельнозерновая овсянка (или овсяная крупа)

Это необработанные зерна овса, просто очищенные от оболочки. Они хранят большинство питательных веществ. Требуют длительное время для приготовления (до 30-40 минут).

Овсяные хлопья грубого помола

Это измельченные или открытые зерна овса. Готовятся быстрее, чем цельнозерновая овсянка (приблизительно 10-20 минут). Обладают более грубой текстурой и сохраняют значительное количество полезных веществ.

Быстрые овсяные хлопья

Это предварительно обработанные паром и открытые зерна овса. Готовятся быстро (1-5 минут), но из-за обработки содержат меньше полезных веществ, чем более грубые виды. Имеют более мягкую текстуру.

Мгновенные овсяные хлопья

Это максимально измельченные и обработанные овсяные хлопья. Требуют минимум времени для приготовления (достаточно залить крутым кипятком). Наименее полезный вариант, поскольку часто содержит дополнительные ингредиенты (сахар, ароматизаторы).

Какой вид овсянки самый полезный?

Самой полезной считается цельнозерновая овсянка и овсяные хлопья грубого помола, поскольку они проходят минимальную обработку, что позволяет сохранять большинство полезных веществ, таких как волокна и антиоксиданты.

Чем менее обработана овсянка, тем больше в ней полезных веществ, в частности клетчатки, способствующей нормализации пищеварения, снижению уровня холестерина и сахара в крови.