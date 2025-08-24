ua en ru
Этот гриб когда-то считался деликатесом, а сейчас он очень опасен

Воскресенье 24 августа 2025 10:02
Этот гриб когда-то считался деликатесом, а сейчас он очень опасен Фото: Этот гриб очень ядовит (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Этот гриб несколько десятилетий был популярным среди гурманов. Однако сегодня его считают одним из самых опасных видов в европейских лесах. Его употребление может привести к серьезным последствиям для здоровья, даже к смерти.

О каком именно грибе идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Какой гриб сейчас считается одним из ядовитых

По информации научного журнала Science Direct, этот скромный гриб содержит токсичное химическое вещество под названием инволютин. Это соединение обладает способностью накапливаться в организме, что приводит к разрушению эритроцитов. В результате оно может вызвать серьезные заболевания, такие как лейкемия, которая может проявляться до 20 лет после употребления.

Свинуха тонкая (лат. Paxillus involutus) - это гриб, принадлежащий к семейству Paxillaceae. Растет свинуха на почве в лиственных, хвойных и смешанных лесах. На древесном субстрате свинухи более мелкие и менее мясистые, чем те, что растут на почве.

Этот гриб когда-то считался деликатесом, а сейчас он очень опасенСвинуха тонкая (фото: wikipedia)

Этот вид распространен по всей Украине как в хвойных, так и в лиственных лесах. Гриб имеет нежный и приятный аромат и вкус, что, к сожалению, приводит к тому, что его ошибочно считают съедобным грибом.

Мускарин, содержащийся в ольховом грибе, грибной алкалоид, вызывает симптомы отравления в течение 15-30 минут после употребления. Самыми распространенными симптомами являются дискомфорт в желудке, проблемы с дыханием, нарушение зрения и речи.

По информации в Wikipedia, гораздо опаснее упомянутый ранее инволютин, который вызывает симптомы отравления через день-два, но его токсическое действие может проявиться гораздо позже.

"Риск отравления коровьей оспой зависит от иммунной системы человека, а также от количества и частоты потребления грибов", - отмечает Юстин Колек, эксперт по грибам.

Именно поэтому так важно быть чрезвычайно осторожным во время сбора грибов и избегать любых видов, которые вызывают беспокойство.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

