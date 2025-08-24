Цей гриб колись вважався делікатесом, а зараз він дуже небезпечний
Цей гриб кілька десятиліть був популярним серед гурманів. Однак сьогодні його вважають одним із найнебезпечніших видів у європейських лісах. Його вживання може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, навіть до смерті.
Про який саме гриб йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.
Який гриб зараз вважається одним з отруйних
За інформацією наукового журналу Science Direct, цей скромний гриб містить токсичну хімічну речовину під назвою інволютин. Ця сполука має здатність накопичуватися в організмі, що призводить до руйнування еритроцитів. В результаті вона може спричинити серйозні захворювання, такі як лейкемія, яка може проявлятися до 20 років після вживання.
Свинуха тонка (лат. Paxillus involutus) - це гриб, що належить до родини Paxillaceae. Зростає свинуха на ґрунті у листяних, хвойних й змішаних лісах. На деревному субстраті свинухи більш дрібні і менш м'ясисті, ніж ті, що ростуть на ґрунті.
Свинуха тонка (фото: wikipedia)
Цей вид поширений по всій Україні як у хвойних, так і в листяних лісах. Гриб має ніжний і приємний аромат і смак, що, на жаль, призводить до того, що його помилково вважають їстівним грибом.
Мускарин, що міститься у вільховому грибі, грибний алкалоїд, викликає симптоми отруєння протягом 15-30 хвилин після вживання. Найпоширенішими симптомами є дискомфорт у шлунку, проблеми з диханням, порушення зору та мовлення.
За інформацією у Wikipedia, набагато небезпечнішим є згаданий раніше інволютин, який викликає симптоми отруєння через день-два, але його токсична дія може проявитися набагато пізніше.
"Ризик отруєння коров’ячою віспою залежить від імунної системи людини, а також від кількості та частоти споживання грибів", - наголошує Юстин Колек, експерт з грибів.
Саме тому так важливо бути надзвичайно обережним під час збору грибів та уникати будь-яких видів, які викликають занепокоєння.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.