Цей гриб колись вважався делікатесом, а зараз він дуже небезпечний

Неділя 24 серпня 2025 10:02
Цей гриб колись вважався делікатесом, а зараз він дуже небезпечний Фото: Цей гриб дуже отруйний (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Цей гриб кілька десятиліть був популярним серед гурманів. Однак сьогодні його вважають одним із найнебезпечніших видів у європейських лісах. Його вживання може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, навіть до смерті.

Про який саме гриб йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Який гриб зараз вважається одним з отруйних

За інформацією наукового журналу Science Direct, цей скромний гриб містить токсичну хімічну речовину під назвою інволютин. Ця сполука має здатність накопичуватися в організмі, що призводить до руйнування еритроцитів. В результаті вона може спричинити серйозні захворювання, такі як лейкемія, яка може проявлятися до 20 років після вживання.

Свинуха тонка (лат. Paxillus involutus) - це гриб, що належить до родини Paxillaceae. Зростає свинуха на ґрунті у листяних, хвойних й змішаних лісах. На деревному субстраті свинухи більш дрібні і менш м'ясисті, ніж ті, що ростуть на ґрунті.

Цей гриб колись вважався делікатесом, а зараз він дуже небезпечнийСвинуха тонка (фото: wikipedia)

Цей вид поширений по всій Україні як у хвойних, так і в листяних лісах. Гриб має ніжний і приємний аромат і смак, що, на жаль, призводить до того, що його помилково вважають їстівним грибом.

Мускарин, що міститься у вільховому грибі, грибний алкалоїд, викликає симптоми отруєння протягом 15-30 хвилин після вживання. Найпоширенішими симптомами є дискомфорт у шлунку, проблеми з диханням, порушення зору та мовлення.

За інформацією у Wikipedia, набагато небезпечнішим є згаданий раніше інволютин, який викликає симптоми отруєння через день-два, але його токсична дія може проявитися набагато пізніше.

"Ризик отруєння коров’ячою віспою залежить від імунної системи людини, а також від кількості та частоти споживання грибів", - наголошує Юстин Колек, експерт з грибів.

Саме тому так важливо бути надзвичайно обережним під час збору грибів та уникати будь-яких видів, які викликають занепокоєння.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

