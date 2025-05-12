Как легко отличить съедобный гриб от опасного: простое правило для всех случаев
В грибном царстве существуют десятки тысяч видов, и не все они безопасны для человека. Однако есть простое правило, которое помогает даже новичкам: есть признак, который почти всегда имеют только съедобные грибы.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какой внешний признак имеют только съедобные грибы.
Грибы трубчатые или пластинчатые: как распознать
Основное отличие всех грибов - это структура нижней части шапки.
У трубчатых грибов она состоит из мелких пор, похожих на губку. Если прижать такую шапку пальцем, она пружинит, и из нее могут выделиться капли влаги - это поры, через которые гриб рассеивает споры.
У пластинчатых грибов под шапкой расположены тонкие "лепестки" - пластинки, которые идут от ножки к краям шапки. Именно в пластинках хранятся споры, и именно среди таких грибов чаще всего встречаются ядовитые.
Для новичков самое простое правило таково: если у гриба губчатый низ - это, скорее всего, хороший гриб, а если пластинчатый - лучше воздержаться, особенно если не имеете опыта.
Так выглядит нижняя сторона шляпки пластинчатых грибов (фото: Википедия)
Вкусные и безопасные трубчатые грибы
Белый гриб (боровик)
Самый ценный гриб украинских лесов, с мясистой шапкой и толстой ножкой. Имеет приятный ореховый аромат и остается вкусным даже после сушки.
Подберезовик
Растет под березами, имеет серо-коричневую шапку и светлую пористую губку. Хорошо подходит в жареном или тушеном виде.
Подосиновик
Имеет ярко-оранжевую или красную шапку, крепкую ножку и белую губку. Один из самых питательных грибов, который легко узнать.
Моховик
Небольшой гриб с бархатистой шапкой и мягкой губкой, часто растет на мху. Съедобный, хотя немного водянистый - лучше готовить его с другими грибами.
Масленок
Имеет желтоватую мякоть и скользкую блестящую шапку, часто покрытую слизью. Перед приготовлением ее стоит очистить от кожуры.
Дубовик
Имеет темную, почти черную шапку и красноватую мякоть, которая на срезе синеет. Съедобен, но требует тщательной термической обработки.
Трубчатые грибы отличаются структурой поверхности (фото: Википедия)
Опасные пластинчатые грибы, которые лучше не трогать
Среди пластинчатых грибов попадаются и съедобные, но отличить их от ядовитых - задача для опытного грибника.
Самый опасный из них - бледная поганка. Она имеет белую или зеленоватую шапку, пластинки и ножку с "юбочкой". Даже небольшой кусочек этого гриба вызывает тяжелое отравление, которое часто заканчивается смертью.
Другая опасность - мухомор красный, который хоть и яркий, но может казаться "сказочным" детям. Он содержит токсины, поражающие нервную систему. Также следует остерегаться мухомора пантерного - его часто путают с шампиньоном из-за сходства цвета.
Опасны и опята ложные, растущие группами - их легко спутать со съедобными видами, но они вызывают отравление с галлюцинациями и рвотой. Поэтому главное правило: если гриб имеет пластинки и вы не на 100% уверены в его безопасности - лучше обойти его стороной.
Бледная поганка (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Открытый лес", Gribi.net.ua, Википедия.