Худшая ошибка при сушке грибов: весь урожай придется выбросить

Сушка грибов - простой и недорогой метод консервирования позволяет наслаждаться вкусом этих лесных плодов в течение нескольких лет, если вы избежите одной ошибки.

Что именно не надо делать при сушке грибов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Что надо знать о сушке грибов

Прежде чем начать сушить, тщательно осмотрите свой урожай. Выбирайте только здоровые, крупные и без червей грибы. Также важно правильно их очистить, избегайте мытья под проточной водой, поскольку грибы могут поглощать влагу, что будет препятствовать процессу сушки и повлияет на их вкус.

Вместо этого используйте влажную ткань, щетку или кисточку,чтобы осторожно очистить поверхность.

Не делайте этого во время сушки грибов

Самая распространенная ошибка при сушке грибов - это установка слишком высокой температуры. Многие люди ошибочно полагают, что чем быстрее сохнут грибы, тем лучше. Однако быстрый нагрев приводит к потере их естественного аромата, изменению цвета на неприглядный коричневый и даже подгоранию нежных шляпок.

Еще хуже то, что высокие температуры заставляют поры грибов закрываться, удерживая влагу внутри - идеальная среда для роста плесени.

Специалисты рекомендуют сушить грибы при температуре 40-50 градусов Цельсия. Этот процесс должен быть медленным и равномерным, что сохранит их вкус, аромат и структуру.

Грибам нужна циркуляция воздуха для равномерного высыхания. Сушка в закрытом, влажном помещении приведет к их брожению, а не к высыханию. Лучше всего разместить дегидратор в хорошо проветриваемом помещении или оставить дверцу духовки немного приоткрытой.

Нарезание грибов крупными кусками увеличивает риск того, что их сердцевина останется влажной. Это не только сокращает срок хранения сушеных грибов, но и может привести к появлению плесени.

Даже идеально высушенные грибы могут потерять свою пищевую ценность, если их хранить в пластиковых контейнерах. Герметичная упаковка способствует накоплению влаги, что приводит к появлению плесени. Лучшим выбором являются бумажные пакеты или банки с герметичной крышкой.