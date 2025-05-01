Церковные праздники в мае 2025: полный список по новому календарю

Православная Церковь Украины (ПЦУ) придерживается сейчас новоюлианского церковного календаря. Именно он помогает следить за всеми важными для верующих датами и праздниками.
Подробнее о том, какие дни в последний весенний месяц (май) являются самыми важными для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно действующему церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.
В то же время некоторые даты (или целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.
В мае 2025 года некоторые дни посвящены пророкам, святителям и апостолам.
Кроме того, в церковном календаре упоминается о поминовении погибших во II Мировой войне, Преполовении Пятидесятницы (середине 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа) и Вознесении Господнем.
1 мая (четверг) - день пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.
2 мая (пятница) - день святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида.
4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц.
5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.
8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во ІІ Мировой войне (день особого поминовения умерших).
9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.
10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.
11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пасхе, про парализованного.
12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).
14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.
18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, про самарянку.
19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.
21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, про слепого.
26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.
28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.
29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Учитывая это, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
В то же время, по словам главы УГКЦ и Верховного архиепископа Киево-Галицкого - Блаженнейшего Святослава, реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.
25 января 2025 года Папа Римский Франциск во время проповеди (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.
Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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