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Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУ

Понедельник 28 апреля 2025 14:46
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Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУ Проводы - традиционное время посещения родных на кладбище (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Православной Церкви Украины рассказали о традиции поминовения умерших после праздника Пасхи. Украинцам объяснили также, на какой именно период приходится неделя поминовения умерших или Проводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Когда после Пасхи могут поминать умерших

Украинцам рассказали, что в нашей поместной Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших после праздника Пасхи.

При этом в разных регионах Украины это происходит по-разному - в соответствии с местными традициями.

Так, чаще всего это поминовение начинается со Светлого понедельника (первого дня после светлого Христова Воскресения) и продолжается до понедельника Фоминой недели.

Отметим, что второе воскресенье после Пасхи называется Антипасха. Согласно новоюлианскому церковному календарю на 2025 год, именно в этот день почитают также апостола Фому.

Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУАнтипасха - торжественное завершение Светлой недели, восьмой день после Воскресения Христова (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

В некоторых регионах поминовение умерших может происходить:

  • во вторую неделю после Пасхи;
  • в третью неделю после Пасхи;
  • в определенные даты в послепасхальный период.

"Из российского календаря у нас в свое время появилась также традиция Радоницы во вторник Фоминой недели", - добавили в ПЦУ.

Когда "официальные" Проводы в Украине

Согласно информации ПЦУ, в Украине "обычно поминальной была вся вторая неделя после Пасхи, которая называлась Проводы".

При этом само поминовение называлось:

  • либо "проводы";
  • или "поминки";
  • или "гробки".

Учитывая это, решением Священного Синода от 14 июля 2024 года было установлено обозначить 2-ю неделю после Пасхи (начиная от Фоминого воскресенья), как "Неделя поминовения усопших" - Проводы.

Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУВторая неделя после Пасхи - Проводы (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Что делают в течение Недели поминовения умерших

Украинцам объяснили, что в период Проводов традиционно:

  • вспоминают своих усопших близких;
  • возносят за них молитвы;
  • посещают храмы;
  • посещают места захоронения родных.

"Принесите к своим усопшим искреннюю молитву, теплые воспоминания, благодарность и христианскую любовь. Царство Небесное, вечная память и вечный покой всем умершим, за которых мы возносим свои молитвы", - подытожили в ПЦУ.

Проводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУПроводы после Пасхи: когда украинцам поминать родных и что советует ПЦУПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее в ПЦУ объяснили, что такое панихида и когда она совершается.

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