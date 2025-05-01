Церковні свята у травні 2025: повний список за новим календарем

Церковні свята у травні за новоюліанським календарем

Згідно з чинним церковним календарем, згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Водночас деякі дати (або й цілі періоди) вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

У травні 2025 року деякі дні присвячені пророкам, святителям і апостолам.

Крім того, у церковному календарі згадується про поминання загиблих у ІІ Світовій війні, Переполовення П'ятдесятниці (середину 50 днів між святами Пасхи та зішестя Святого Духа) та Вознесіння Господнє.

1 травня (четвер) - день пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.

2 травня (п'ятниця) - день святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида.

День 2 травня в новоюліанському календарі (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

4 травня (неділя) - 3-тя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць.

5 травня (понеділок) - 3-й тиждень після Пасхи.

8 травня (четвер) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова. Поминання загиблих у ІІ Світовій війні (день особливого поминання померлих).

9 травня (п'ятниця) - Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар.

10 травня (субота) - Апостола Симона Зилота.

11 травня (неділя) - 4-та неділя після Пасхи, про паралізованого.

12 травня (понеділок) - 4-й тиждень після Пасхи. День тезоіменитства Блаженнійшого Митрополита Київського та всією України Епіфанія (пам'ятний день).

14 травня (середа) - Переполовення П'ятдесятниці.

Переполовення П'ятдесятниці - 14 травня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

18 травня (неділя) - 5-та неділя після Пасхи, про самарянку.

19 травня (понеділок) - 5-й тиждень після Пасхи.

21 травня (середа) - Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці.

25 травня (неділя) - 6-та неділя після Пасхи, про сліпого.

26 травня (понеділок) - 6-й тиждень після Пасхи.

28 травня (середа) - Віддання свята Пасхи.

29 травня (четвер) - Вознесіння Господнє (дванадесяте перехідне свято).

Вознесіння Господнє у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)