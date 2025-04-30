Когда Вознесение Господне 2025: новая дата по календарю ПЦУ

Вознесение Господне - один из двенадцати крупнейших христианских праздников. Однако его дата является "подвижной", то есть может меняться из года в год.

Подробнее о том, как вычислить дату Вознесения Господня и на какой день приходится праздник в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как вычислить дату Вознесения Господня

Не все знают, однако празднование Пасхи длится в общей сложности 40 дней. Именно столько времени Спаситель после своего Воскресения находился с апостолами и Богородицей.

Завершается Пасха Вознесением Господним - на 40-й день чествования Светлого Христова Воскресения.

Следовательно, для того, чтобы вычислить дату Вознесения, нужно

знать дату Пасхи (в соответствующем году);

прибавить к ней 40 дней (вместе с днем Пасхи).

Примечательно, что праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг, ведь Пасху всегда отмечают в воскресенье.

Когда Вознесение Господне в этом году: точная дата

В этом году украинцы праздновали Пасху 20 апреля. Значит в целом Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать до 28 мая - дня отдания праздника Пасхи.

"В течение этого времени верующие будут приветствовать друг друга известным пасхальным приветствием: "Христос воскрес! Воистину воскрес!", - объяснили в пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Между тем праздник Вознесения Господня приходится в 2025 году на четверг, 29 мая (на 40-й после Пасхи день).

Дата Вознесения Господня в 2025 году (скриншот: pomisna.info)

"Вознесение Господне ознаменовывает миг, когда Иисус Христос с плотью, в полноте своей человеческой природы, поднялся к небесам и сел по правую руку Бога-Отца. Вознесение - это подтверждение примирения Бога и человечества, которое открывает небеса и для всех нас - тех, кто верует в Господа и живет по Его наставлениям", - отметили в ПЦУ.