Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарю

Самые важные дни июля по церковному календарю

Согласно действующему церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями (это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники).

В течение июля 2025 года больших церковных праздников будет не так уж и много (по сравнению с другими месяцами), однако некоторые дни будут для верующих особенно важными.

Так, например, в этот период вспоминаются известные мученики и отмечаются дни крещения Руси-Украины и пророка Ильи.

2 июля (среда) - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431). Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966).

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне вспоминают 2 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

6 июля (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской (XIII).

7 июля (понедельник) - 5-я неделя по Пятидесятнице.

11 июля (пятница) - Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось (451). Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в святом крещении Елены (969).

13 июля (воскресенье) - 5-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4. Память святых отцов шести Вселенских соборов. Собор архангела Гавриила.

День памяти святых отцов шести Вселенских соборов приходится на 13 июня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 июля (понедельник) - 6-я неделя по Пятидесятнице. Благоверного Оскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая (882).

15 июля (вторник) - Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). День крещения Руси-Украины.

День крещения Руси-Украины - 15 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

20 июля (воскресенье) - 6-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Пророка Илии (IX в. до Рождества Христова). Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского (1649).

21 июля (понедельник) - 7-я неделя по Пятидесятнице.

22 июля (вторник) - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I).

23 июля (среда) - Почаевской иконы Божией Матери (1675).

24 июля (четверг) - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида (1015).

25 июля (пятница) - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Успение матери Пресвятой Богородицы упоминается 25 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

27 июля (воскресенье) - 7-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Великомученика и целителя Пантелеймона (305).

28 июля (понедельник) - 8-я неделя по Пятидесятнице.

31 июля (четверг) - Предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. Заговенье на Успенский пост.