Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарю

Следить за всеми праздниками, постами или другими важными датами верующим помогает новоюлианский календарь, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла с сентября 2023 года.
Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение второго летнего месяца - июля 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно действующему церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.
Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями (это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники).
В течение июля 2025 года больших церковных праздников будет не так уж и много (по сравнению с другими месяцами), однако некоторые дни будут для верующих особенно важными.
Так, например, в этот период вспоминаются известные мученики и отмечаются дни крещения Руси-Украины и пророка Ильи.
2 июля (среда) - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431). Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966).
6 июля (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской (XIII).
7 июля (понедельник) - 5-я неделя по Пятидесятнице.
11 июля (пятница) - Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось (451). Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в святом крещении Елены (969).
13 июля (воскресенье) - 5-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4. Память святых отцов шести Вселенских соборов. Собор архангела Гавриила.
14 июля (понедельник) - 6-я неделя по Пятидесятнице. Благоверного Оскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая (882).
15 июля (вторник) - Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). День крещения Руси-Украины.
20 июля (воскресенье) - 6-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Пророка Илии (IX в. до Рождества Христова). Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского (1649).
21 июля (понедельник) - 7-я неделя по Пятидесятнице.
22 июля (вторник) - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I).
23 июля (среда) - Почаевской иконы Божией Матери (1675).
24 июля (четверг) - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида (1015).
25 июля (пятница) - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
27 июля (воскресенье) - 7-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Великомученика и целителя Пантелеймона (305).
28 июля (понедельник) - 8-я неделя по Пятидесятнице.
31 июля (четверг) - Предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. Заговенье на Успенский пост.
Напомним, ранее в Православной Церкви Украины развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Кроме того, в ПЦУ объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).
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