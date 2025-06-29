Церковні свята у липні 2025: повний список за новим календарем

Найважливіші дні липня за церковним календарем

Згідно з чинним церковним календарем, згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Тим часом певні дати або й цілі періоди вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями (це можуть бути, наприклад, пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята).

Впродовж липня 2025 року великих церковних свят буде не так вже й багато (порівняно з іншими місяцями), проте деякі дні будуть для вірян особливо важливими.

Так, наприклад, у цей період згадуються відомі мученики та відзначаються дні хрещення Руси-України й пророка Іллі.

2 липня (середа) - Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (V). Святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси (1431). Святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця (1966).

Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні згадують 2 липня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

6 липня (неділя) - 4-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Знайдення мощів праведної діви Юліанії, княгині Ольшанської (XIII).

7 липня (понеділок) - 5-й тиждень після П'ятдесятниці.

11 липня (п'ятниця) - Згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилось (451). Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Олени (969).

13 липня (неділя) - 5-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 4. Пам'ять святих отців шістьох Вселенських соборів. Собор архангела Гавриїла.

День пам'яті святих отців шістьох Вселенських соборів припадає на 13 червня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 липня (понеділок) - 6-й тиждень після П'ятдесятниці. Благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая (882).

15 липня (вівторок) - Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія (1015). День хрещення Руси-України.

День хрещення Руси-України - 15 липня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

20 липня (неділя) - 6-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Пророка Іллі (IX ст. до Різдва Христового). Знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського (1649).

21 липня (понеділок) - 7-й тиждень після П'ятдесятниці.

22 липня (вівторок) - Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини (I).

23 липня (середа) - Почаївської ікони Божої Матері (1675).

24 липня (четвер) - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида (1015).

25 липня (п'ятниця) - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Успіння матері Пресвятої Богородиці згадується 25 липня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

27 липня (неділя) - 7-ма неділя після П'ятдесятниці. Глас 6. Великомученика і цілителя Пантелеймона (305).

28 липня (понеділок) - 8-й тиждень після П'ятдесятниці.

31 липня (четвер) - Передсвято винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього. Заговини на Успенський піст.