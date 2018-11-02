Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко планує залишити посаду генпрокурора після виборів президента

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір брати участь у парламентських виборах восени 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Перший західний".

За словами Луценка, він планує повернутися в політику після виборів президента. У той же час він уточнив, що буде перебувати в "команді переможця".

"Я хочу формувати велику проукраїнську, проєвропейську більшість. Вважаю, що у мене для цього є певний потенціал ", - додав Луценко.

У той же час він уточнив, що на сьогодні не займається політикою і не веде переговори про своє політичне майбутнє.

Нагадаємо, у вересні Луценко розповів, коли піде з посади генпрокурора. Він підкреслив, що навесні 2019 року відзвітує за свою роботу, а після виборів президента повернеться в політику.

Крім того, він відмовився від участі у виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка.

"Я відмовився брати участь у засіданнях будь-яких виборчих штабів. Насправді, як ви розумієте, пропозиції були тільки від одного. Я не буду учасником виборчого штабу чинного президента", - сказав він.