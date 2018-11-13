Лінія фронту: чи піде Арсеній Яценюк у президенти

Арсеній Яценюк думає над тим, чи варто йому балотуватися в президенти у 2019 році (yatsenyuk.org.ua)

Незадовго до офіційного старту президентської кампанії на вулицях українських міст з'явилися білборди із зображенням Арсенія Яценюка. Це дало підстави для розмов про можливе висування лідера "Народного фронту" в президенти. У НФ такий сценарій повністю не виключають, але запевняють, що формат походу на вибори оголосять не раніше, ніж пройде з'їзд партії в січні. До цього часу остаточне рішення повинен прийняти сам Яценюк. Про те, як у "Народному фронті" готуються до президентських і парламентських виборів - у матеріалі РБК-Україна.

Наприкінці жовтня по всій країні з'явилися рекламні білборди "Народного фронту" (НФ) із зображенням лідера партії Арсенія Яценюка. Те, що зовнішня реклама була розміщена незадовго до початку офіційної президентської кампанії, дало привід для розмов про можливі плани лідера НФ поборотися в березні за головний пост країни.

Використаний у рекламі слоган "Українська мова, кіно, пісня" перегукується з лейтмотивом виборчої кампанії Петра Порошенко "Армія, мова, віра". У команді президента це розцінюють як тролінг, викликаний старою образою Яценюка на Порошенка за зняття його з посади прем'єр-міністра у квітні 2016 року, сказав РБК-Україна один із близьких соратників глави держави.

"Зараз, коли вже два з половиною роки працює уряд Гройсмана, ця образа вилазить у такий троллінг, хоч Яценюк був кращим прем'єром. А самі борди з'явилися з тієї причини, що є надлишок бюджетних коштів на партійному рахунку і їх потрібно було використати. Вони їх використали у такий спосіб", - говорить джерело видання в оточенні президента.

Не під запис співрозмовники в "Народному фронті" визнають, що "Армія, мова, віра" в їхній інтерпретації – тролінг на адресу Порошенка. Але всі як один "фронтовики" запевняють, що рішення про висування кандидата від партії на президентські вибори поки немає.

Формат участі партії в березневих виборах визначить з'їзд партії, сказала РБК-Україна прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо. "Саме на ньому (на з'їзді, - ред.) партія визначить, кого ми висуваємо, або кого підтримаємо на виборах президента України", - уточнила Лаппо.

Свій чи чужий

Минулого тижня, 5 листопада, під час засідання фракції НФ Яценюк повідомив, що запланований на кінець грудня з'їзд партії переноситься на січень. На ньому, як пояснили РБК-Україна учасники зустрічі, "Народний фронт" оголосить про формат участі в президентських виборах. При цьому Яценюк, явно оцінюючи реакцію колег, заявив їм, що не виключає свого висунення, розповідають "фронтовики". Але багато хто цю ідею сприйняв несхвально, зазначає один зі співрозмовників. Втім, висловити невдоволення ніхто не наважився.

Цьому скепсису є логічне пояснення. З огляду на останнє соцопитування, проведене у вересні групою "Рейтинг", рейтинг партії становить 0,7%, а особисто Яценюка - 0,6%. У зв'язку з цим не дивно, що й сам екс-прем'єр у якості альтернативного плацдарму для повернення в політику розглядає можливість висування на парламентських виборах в окрузі в Чернівецькій області, стверджують джерела в "Народному фронті". Щоправда, поки Яценюк побоюється конфронтації з місцевою елітою в особі чоловіка заступника голови фракції БПП Оксани Продан Василя Продана, якого пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем.

Частина "фронтовиків", тверезо оцінюючи рейтинг партії, шукають альтернативні варіанти і вже придивляються до інших команд, щоби забезпечити собі політичне майбутнє. "Багато хто розуміє, що більше не переобиреться за списком НФ, тому шукають для себе запасні варіанти, - визнає один із членів фракції НФ у Верховній раді. – Але не брати участь у будь-яких наступних виборах – для нас означає поховати партію. Тому не брати участі у виборах партія просто не може. Питання лише в тому, у якій якості. До січня Яценюк буде визначатися".

Один із давніх соратників екс-прем'єра в розмові з РБК-Україна також не виключив висунення Яценюка в президенти, але підкреслив, що остаточне рішення буде прийнято наприкінці цього – початку наступного року.

Крім висунення екс-прем'єра, можливі інші формати участі "Народного фронту" у президентських виборах. Один із них – балотування члена партії з найменшим антирейтингом. У числі потенційних, стверджує одне із джерел в НФ, обговорювалися кандидатури першого заступника голови фракції Андрія Тетерука та міністра освіти і науки Лілії Гриневич, делегованої в уряд за квотою НФ.

Другий варіант - підтримка непартійного кандидата. Ним, найімовірніше, стане або Петро Порошенко, або Юлія Тимошенко. Але якщо Порошенка "фронтовики" можуть підтримати публічно, то з Тимошенко такий варіант практично виключений, вважає одне з джерел у фракції НФ. "Їй (Тимошенко, - ред.) самій це буде мінус. Їй це непотрібно. Підтримка може бути тільки непублічна, на рівні місцевих структур, кадрами на місцях", - пояснює він.

Водночас співрозмовники в правлячій коаліції зазначають той факт, що Яценюк перебуває на одному електоральному полі з Порошенком, і його висунення може відтягнути якийсь відсоток голосів у чинного президента. А в умовах, коли розрив між другим і п'ятим місцем у президентській гонці менше статистичної похибки, цей відсоток може стати вирішальним для Порошенка.

Вороги і союзники

Вибір майбутнього союзника між Порошенком і Тимошенко може стати ще однією попутною проблемою для центральних фігур "Народного фронту" – Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Андрія Парубія та Миколи Мартиненка. На кожного з них орієнтується певна кількість людей у партії. І в кожного з них – своя історія взаємин і з Порошенком, і з Тимошенко.

Відносини Авакова й Мартиненка з чинним президентом можна описати як напружені. Тому обидва, за інформацією РБК-Україна, у президентській гонці роблять ставку на Тимошенко.

"Між Аваковим і Тимошенко - нейтралітет. Він із нею розмовляє, але не особливо вірить її обіцянкам. Є довіра виключно на рівні особистих безпекових речей, є домовленості про ненапад", - говорить один зі співрозмовників у НФ.

За його словами, Тимошенко обіцяє Авакову зберегти за ним посаду міністра внутрішніх справ у разі своєї перемоги на президентських виборах. Але сам Аваков, як зазначає співрозмовник, цим обіцянкам слабо вірить, розуміючи, що розподіл портфелів у новому уряді багато в чому буде залежати від складу коаліції в наступному скликанні Ради.

Що ж стосується ще одного "акціонера" НФ – Миколи Мартиненка, то він, за словами співрозмовників із "Народного фронту", регулярно відвідує офіс і штаб Тимошенко на Турівській, а більшість пов'язаних із ним нардепів у НФ перейшли в команду Тимошенко.

"Люди Мартиненко вже давно сидять в штабі Тимошенко, частина з них уже працює в неї", - говорить один зі співрозмовників у НФ. "Те, що Мартиненко співпрацює з Тимошенко – його особиста позиція, яка не відображає позицію всієї партії", – зазначає другий.

В оточенні Мартиненка цю інформацію категорично заперечують, списуючи на чутки.

Стосунки Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова з Тимошенко навпаки залишають бажати кращого. За словами співрозмовників із НФ, секретар РНБО не спілкується з Тимошенко, а Яценюк так і не зміг відновити з нею конструктивний діалог після виходу з "Батьківщини".

Спроби налагодити мости між Яценюком і Тимошенко були після того, як він залишив пост прем'єра, але поки безрезультатно. "Причина - недовіра. Яценюк їй не вірить, побоюючись, що вона його "кине" в якості помсти за те, що він перебрав кермо правління під час входження в "Батьківщину" партії Яценюка", - пояснює один із парламентаріїв, що орієнтується на Яценюка.

Водночас і у Турчинова, і у Яценюка, за винятком старих образ, склалася досить непогана комунікація з Порошенком, запевняють джерела в командах обох сторін. "У Яценюка з президентом гарні відносини, вони нормально спілкуються. Вони розуміють один одного з півслова. Їхні погляди багато в чому сходяться", - розповідає один із близьких соратників Порошенка.

У президентській команді сумніваються щодо можливого балотування Яценюка в президенти, вважаючи, що до березневих виборів він буде займати вичікувальну позицію.

"Яценюк інтелектуально дуже сильний, він володіє великим багажем інформації, має розуміння міжнародної ситуації, розуміння взаємозв'язку міжнародної ситуації з внутрішньою, у нього енциклопедичні знання, він дуже ерудований співрозмовник. У нас таких людей небагато, тому ми розраховуємо, що він у якійсь якості буде з нами в команді. Але зважаючи на його нинішній рейтинг, Яценюку, ймовірніше, відійде не виборна посада, а посада за призначенням", - вважає один із співрозмовників у близькому оточенні президента.

Він додав, що у разі перемоги Порошенка у Гройсмана немає шансів зберегти за собою прем'єрське крісло після перезавантаження парламенту восени 2019 року. І теоретично його місце міг би зайняти Яценюк, який має амбіції на прем'єрську посаду, розмірковує соратник Порошенка.

"Якщо Порошенко залишається президентом, і після цього ми домовляємося, і в загальній конструкції йдемо на парламентські вибори, то в цій конструкції за Яценюком може бути закріплена посада прем'єра. Але все буде залежати від того, як Яценюк буде вести себе протягом президентської кампанії, першого і другого турів виборів", - зазначає джерело.

Партійні структури НФ у регіонах також розділені у своєму ставленні до Порошенка і Тимошенко. "Приблизно 60% готові виступати за Тимошенко. Орієнтовно 40% - категорично проти Тимошенко і готові підтримати Порошенка", - описує настрої на місцях один із впливових мажоритарників від НФ.

Тим не менш, за його прогнозами, останнє рішення буде за Яценюком. І якщо навіть частина представництв у регіонах не схвалить партійну позицію, більшість підтримає рішення лідера "Народного фронту".