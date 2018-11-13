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"Народний фронт" у січні визначиться з кандидатом на виборах

Новини » Вибори Президента 2019    13.11.2018 - 09:39
"Народний фронт" у січні визначиться з кандидатом на виборах
Фото: лідер НФ Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Січневий з'їзд партії визначиться з форматом участі у виборах

Політична партія "Народний фронт" визначиться з кандидатом на виборах за підсумками партійного з'їзду в січні. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія фронту: чи піде Арсеній Яценюк в президенти".

Як повідомила РБК-Україна прес-секретар лідера НФ Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, формат участі партії у березневих виборах визначить з'їзд партії.

"Саме на ньому (на з'їзді, - ред.) партія визначить, кого ми висуваємо, або кого підтримаємо на виборах президента України", - зазначила вона.

Минулого тижня Яценюк повідомив, що спочатку запланований на кінець грудня з'їзд партії переноситься на січень. На ньому, як пояснили РБК-Україна учасники зустрічі, "Народний фронт" оголосить про формат участі у президентських виборах. При цьому Яценюк, явно оцінюючи реакцію колег, заявив, що не виключає свого висунення, розповідають "фронтовики". Але багато хто цю ідею сприйняв з несхваленням, втім, висловити невдоволення ніхто не наважився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження стосовно Яценюка за розтрату державних коштів.

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Новини України Арсеній ЯценюкНародний фронтвыборы
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