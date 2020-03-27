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Ціни на нафту другий раз за місяць впали нижче 25 доларів

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 16:35
Ціни на нафту другий раз за місяць впали нижче 25 доларів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Brent за сьогодні подешевшала більш ніж на 6%

Ціни на нафту в ході торгів 27 березня вдруге за місяць впали нижче 25 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 16:25 за київським часом ціни на нафту північноморської марки Brent впали до 24,71 долара за барель. У порівнянні з попереднім днем ціни впали більш ніж на 6%.

Крім того, ціни на нафту американської марки WTI знизилася на 4,25% - до 21,64 долара за барель.

Зазначимо, на відкритті торгів Brent виросла на заявах багатьох країн вкласти величезні кошти і вжити інших заходів щодо обмеження економічних наслідків пандемії коронавірусу. Ціни на нафту досягали позначки 26,56 долара за барель.

Нагадаємо, 18 березня ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче 25 доларів. Це сталося вперше з травня 2003 року, тобто майже за 17 років.

Напередодні українська компанія "Укрнафта" заявила, що може зупинитися зчерез падіння цін на нафту. Компанія просить уряд про податкові канікули для сплати рентних платежів строком до кінця 2020 року, знизити ставки рентної плати з нинішніх 31% до 6% або ж викупити нерозпродані залишки за цінами аукціонів.

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