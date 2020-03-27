Ціни на нафту зростають завдяки величезним пакетам допомоги економіці

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни ростуть, незважаючи на обвал попиту

Ціни на нафту у п'ятницю, 27 березня, ростуть, оскільки уряди всього світу пообіцяли вкласти величезні кошти, а також вжити інші заходи щодо обмеження економічних наслідків пандемії коронавірусу, незважаючи на побоювання, що спалах обвалить попит на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, до 26,56 долара за барель. Вартість американської нафти WTI виросла на 1,9%, до 23,02 долара.

Обидва показники впали майже на дві третини в цьому році, а спад економічної активності та попиту на паливо призвів до значного скорочення інвестицій з боку нафтових та інших енергетичних компаній.

Лідери G20 найбільших економік пообіцяли вкласти понад 5 трлн доларів у світову економіку, щоб обмежити втрати робочих місць і доходів від коронавірусу і "зробити все можливе, щоб подолати пандемію".

Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що попит на нафту може впасти на 20%, оскільки 3 млрд осіб перебувають в ізоляції через коронавірусу,

"В результаті ми цілком можемо побачити в якийсь момент цього року зниження попиту, як деякі кажуть, приблизно на 20 млн барелів на добу", - сказав він.

В 2019 році світовий попит на нафту становив 100 млн барелів на добу.

Біроль сказав, що, незважаючи на величезне погіршення попиту, пропозиція нафти, як очікується, зросте ще на 3 млн барелів на добу в рамках боротьби за частку ринку Саудівської Аравії з Росією.

Нагадаємо, швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.