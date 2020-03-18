ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна на нафту Brent впала нижче 25 доларів

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 19:41
Ціна на нафту Brent впала нижче 25 доларів
Ілюстративне фото (flickr.comKen Hodge)

Нафта Brent торгується на рівні 24,9 долара за барель

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 березня впали нижче 25 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 19:37 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту Brent в ході торгів на лондонській біржі впала на 13%, досягнувши при цьому позначки у 24,9 долара за барель.

Востаннє нафта марки Brent падала до такої позначки у травні 2003 року, тобто майже 17 років тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту марки Brent вперше за 17 років опустилися до позначки нижче 27 доларів. Ціни на травневі ф'ючерси нафти марки WTI впали при цьому до позначки 24,44 долара за барель.

Як писало РБК-Україна, услід за обвалом цін на нафту марок Brent та WTI вже другий тиждень падають світові фінансові ринки. Зокрема, американський індекс Dow Jones вже втратив все зростання, якого досягнув за час президентства Дональда Трампа.

Додамо, 16 березня ціна нафти Brent складала менше ніж 30 доларів за барель, що стало найбільш різким зниженням з січня 2016 року. В цілому з початку року ціни на нафту знизилися на 50%.

Ціни на нафту впали нижче 28 доларів вперше з січня 2016 Ціни на нафту впали до багаторічних мінімумів
Новини України нефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся