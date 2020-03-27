ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     27.03.2020 - 16:35
Цены на нефть второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Brent за сегодня подешевела более чем на 6%

Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:25 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.

Кроме того, цены на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 доллара за баррель.

Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 доллара за баррель.

Напомним, 18 марта цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долларов. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за 17 лет.

Накануне украинская компания "Укрнафта" заявила, что может остановиться из-за падения цен на нефть. Компания просит правительство о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года, снизить ставки рентной платы с нынешних 31% до 6% либо же выкупить нераспроданные остатки по ценам аукционов.

Президент анонсировал жесткие меры для контроля за ценами
Новости Украины Brentнефтьцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь