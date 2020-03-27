Цены на нефть второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов

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Brent за сегодня подешевела более чем на 6%

Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц рухнули ниже 25 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:25 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.

Кроме того, цены на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 доллара за баррель.

Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 доллара за баррель.

Напомним, 18 марта цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долларов. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за 17 лет.

Накануне украинская компания "Укрнафта" заявила, что может остановиться из-за падения цен на нефть. Компания просит правительство о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года, снизить ставки рентной платы с нынешних 31% до 6% либо же выкупить нераспроданные остатки по ценам аукционов.