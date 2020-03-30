Ціни на нафту впали до мінімуму з 2002 року

Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта дешевшатиме, поки не з'являться ознаки закінчення пандемії коронавірусу

Ціни на нафту різко знижуються в понеділок, 30 березня, на тлі зростаючих побоювань, що пандемія коронавірусу підриває попит, а цінова війна між Росією і Саудівською Аравією загрожує сильним профіцитом ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали до 22,70 долара, найнижчого рівня з листопада 2002 року. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до 19,92 доларів, близько 18-річного мінімуму, досягнутого раніше в цьому місяці

"Центробанки пом'якшують грошово-кредитну політику, а уряду пропонують пакети стимулів, але це тільки заходи підтримки, а не радикальне лікування", - говорить аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

За його словами, поки не буде ознак закінчення пандемії, ціни на нафту будуть залишатися під тиском і можуть опуститися нижче 20 доларів за барель. При цьому він вважає, що наступний рівень підтримки для WTI може перебувати близько 17 доларів - останній раз ціни опускалися так низько в 2001 році.

Представник міністерства енергетики Саудівської Аравії повідомив у п'ятницю, що між міністрами енергетики Саудівської Аравії і Росії не було ніяких контактів ні з приводу збільшення числа країн ОПЕК+, ні для обговорення спільної угоди для стабілізації нафтових ринків.

За прогнозами аналітиків, враховуючи, що світовий попит зараз впаде на 15-20 млн барелів на день, що на 20% менше, ніж у минулому році, буде потрібно масштабне скорочення виробництва не тільки для Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Нагадаємо, швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.