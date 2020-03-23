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UBS погіршив прогноз цін на нафту до 20 доларів

Новини » Фінансова криза 2020     23.03.2020 - 14:50
UBS погіршив прогноз цін на нафту до 20 доларів
Фото: UBS (ubs.com)

Ціни на нафту вже впали на 60% і зниження продовжиться

Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім того, банк очікує падіння світового попиту на 5-10 млн барелів на добу в березні в річному вираженні, оскільки коронавірус призвів до призупинення світових ланцюгів поставок і посилює надлишок пропозиції, спровокований розвалом угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку.

"Попит впав через обмеження на пересування у зв'язку з COVID-19, тоді як пропозиція знаходиться в процесі наводнення ринку після розвалу угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку. Швидше за все, це призведе до значного зростання запасів нафти", - йдеться в повідомленні швейцарського банку.

З початку року ціни на нафту впали на 60%. Прогнози цін і попиту на нафту погіршили такі банки, як Goldman Sachs і Bank of America.

Зокрема, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.

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