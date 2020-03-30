Цены на нефть упали до минимума с 2002 года

Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть будет дешеветь, пока не появятся признаки окончания пандемии коронавируса

Цены на нефть резко снижаются в понедельник, 30 марта, на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает сильным профицитом рынку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 22,70 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 19,92 долларов, около 18-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце

"Центробанки смягчают денежно-кредитную политику, а правительства предлагают пакеты стимулов, но это только меры поддержки, а не радикальное лечение", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

По его словам, пока не будет признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже 20 долларов за баррель. При этом он считает, что следующий уровень поддержки для WTI может находиться около 17 долларов - последний раз цены опускались так низко в 2001 году.

Представитель министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил в пятницу, что между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни для обсуждения совместного соглашения для стабилизации нефтяных рынков.

По прогнозам аналитиков, учитывая, что мировой спрос сейчас упадет на 15-20 млн баррелей в день, что на 20% меньше, чем в прошлом году, потребуется масштабное сокращение производства не только для Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Напомним, швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.