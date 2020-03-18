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Ціни на нафту впали до багаторічних мінімумів

Новини » Економіка     18.03.2020 - 11:22
Ціни на нафту впали до багаторічних мінімумів
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Goldman Sachs прогнозує зниження цін на нафту до 20 доларів

Ціни на нафту знижуються третю сесію поспіль, втративши близько 17% на цьому тижні на тлі побоювань про перспективи попиту через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent в середу, 18 березня, знизилися на 1,3% до 28,35 доларів за, а WTI - на 2,3% до 26,3 доларів.

"Спад попиту на нафту через коронавірус виглядає все більш гострим", - йдеться в огляді Goldman Sachs, в якому прогнозується падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Банк також очікує скорочення попиту на 8 млн барелів на добу до кінця березня у зв'язку з пандемією коронавірусу і річним зниженням у 2020 році на 1,1 млн барелів на добу, що виявиться рекордним.

Прагнучи підтримати економіку, багаті країни світу готуються витратити трильйони доларів на витрати, щоб зменшити наслідки спалаху коронавірусу, а також ввести соціальні обмеження, яких не було з часів Другої світової війни.

Вплив на попит на нафту починає проявлятися в офіційній статистиці. Японське торговельне бюро заявило в середу, що імпорт нафти в третю за величиною економіку світу впав на 9% у порівнянні з роком раніше в лютому.

Цінова війна вибухнула на тлі скорочення попиту після розвалу угоди про обмеження поставок між ОПЕК і основними виробниками, включаючи Росію, відомої як ОПЕК+.

Міністр нафти Іраку Тамер аль-Гадхбан попросив ОПЕК допомогти "терміново провести позачергові зустрічі групи ОПЕК+, щоб обговорити всі можливі шляхи, щоб збалансувати ринок нафти.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу.

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