Саудівська Аравія планує почати "цінову війну" на нафтовому ринку

Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Саудівська Аравія має намір значно наростити видобуток нафти

Саудівська Аравія планує значно наростити видобуток нафти і запропонує клієнтам значну знижку. Фактично Ер-Ріяд має намір почати "цінову війну" на нафтовому ринку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідне рішення Саудівська Аравія прийняла після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією. Попередня угода про скорочення видобутку нафти закінчується в березні, а нового договору немає.

Зазначено, що Ер-Ріяд направив клієнтам в Азії, США і Європі пропозиції про значні знижки, щоб змусити їх купувати саме саудівську нафту. Держкомпанія Saudi Aramco вже розіслала клієнтам документ, в якому повідомляє про зниження цін на 6-8 доларів за барель.

Збільшити видобуток нафти планується до понад 10 млн барелів на добу, а при необхідності - до рекордних 12. З огляду на те, що спалах коронавируса і так знизила попит на нафту, такі дії Саудівської Аравії можуть "створити хаос" на ринку нафти.

Нафтові трейдери вважають, що мета таких дій Саудівської Аравії - перешкодити Росії продавати свою нафту в Європі і повернути її за стіл переговорів.

Нагадаємо, переговори міністрів країн ОПЕК + у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією.