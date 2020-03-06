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У Відні провалилися переговори ОПЕК та Росії

Новини » Економіка     06.03.2020 - 18:47
У Відні провалилися переговори ОПЕК та Росії
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Росія та Саудівська Аравія не змогли досягти згоди

Переговори міністрів країн ОПЕК+ у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією та Саудівською Аравією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, переговори, головною темою яких була необхідність додаткових обмежень видобутку нафти у відповідь на падіння попиту через коронавірус, провалилися, що передвіщає кінець дипломатичного альянсу між Росією та саудитами.

Зазначається, що Саудівська Аравія мала намір скоротити виробництво, щоб компенсувати зниження попиту через коронавірус. Однак Росія виступила проти скорочення, оскільки її бюджет більш стійкий до низьких цін на нафту. Росія хоче скористатися ситуацією для усунення конкурентів.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попереджала, що спалах коронавірусу представляє серйозну загрозу для світової економіки.

Також РБК-Україна писало, що ціни на нафту північноморської марки Brent протягом торгів 6 березня впали майже на 8% - до 46 доларів за барель. Стрімке падіння ціни на нафту пов'язане з провалом переговорів ОПЕК та Росії про зниження видобутку.

Крім того, у лютому нафта подешевшала більш ніж на 10% за п'ять днів через новини про епідемію коронавірусу. Це падіння було найбільш різким з серпня 2019 року.

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