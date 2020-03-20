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Нафта різко зросла після обвалу

Новини » Економіка     20.03.2020 - 11:32
Нафта різко зросла після обвалу
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта марки Brent знову перевищила рівень 30 доларів

Ціни на нафту ростуть у п'ятницю, 20 березня, після того, як вони впали до найнижчих рівнів з 2003 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,90 доларів, або на 6,7%, до 30,37 доларів за барель, ф'ючерси на нафту WTI зросли на 2,10 доларів, або на 8,1%, до 28,01 доларів за барель

"Стрибок цін на сиру нафту був обумовлений головним чином наміром США втрутитися в ринок нафти шляхом збільшення стратегічних резервів при одночасному скороченні видобутку нафти", - сказала Маргарет Янг, аналітик ринку в CMC Markets

Однак основна проблема полягає в тому, що глобальний попит на енергію різко падає в міру того, як все більше країн запроваджують карантин через коронавірус. "Серйозність COVID-19 для макроекономіки може перевищити чиїсь очікування, і це може продовжуватися протягом тривалого періоду часу", - додала вона.

Американська нафта і Brent впали приблизно на 40% за останні два тижні з тих пір, як зірвалися переговори між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи Росію, що призвело до того, що Саудівська Аравія збільшила поставки.

Адміністрація Дональда Трампа роздумує про дипломатичний поштовх, який би змусив Саудівську Аравію прикрутити крани, і про санкції щодо Росії. Ці заходи повинні будуть змусити обидві країни скоротити виробництво, повідомила Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту на 0,92 млн барелів на добу.

Зазначимо, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

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