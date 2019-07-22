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Мей скликає надзвичайний комітет із-за захоплення британського танкера Іраном

Новини » Політика    22.07.2019 - 05:14
Мей скликає надзвичайний комітет із-за захоплення британського танкера Іраном
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Раніше державним кораблям рекомендували тимчасово триматися подалі від Ормузської протоки

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається скликати чергове засідання надзвичайного урядового комітету Cobra з-за затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero у понеділок, 22 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

У ході засідання Мей планує отримати останні дані про розвиток ситуації з затриманням судна і обговорити підтримку безпеки судноплавства в регіоні.

На попередньому засіданні комітету Cobra у зв'язку з затриманням танкера рекомендував державним кораблям протягом деякого часу триматися подалі від Ормузської протоки.

Міністр закордонних справ Джеремі Хант, присутній на засіданні, заявив, що відповідь Лондона буде "продуманим і жорстким", він також пообіцяв серйозні наслідки, якщо ситуація не вирішиться.

Нагадаємо,

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Новини України ВеликобританияТереза МэйІрантанкер
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