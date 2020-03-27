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Цены на нефть растут благодаря огромным пакетам помощи экономике

Новости » Финансовый кризис 2020     27.03.2020 - 10:20
Цены на нефть растут благодаря огромным пакетам помощи экономике
Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены растут, несмотря на обвал спроса

Цены на нефть в пятницу, 27 марта, растут, поскольку правительства всего мира пообещали вложить огромные средства, а также принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, несмотря на опасения, что вспышка обвалит спрос на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до 26,56 доллара за баррель. Стоимость американской нефти WTI выросла на 1,9%, до 23,02 доллара.

Оба показателя упали почти на две трети в этом году, а спад экономической активности и спроса на топливо привел к значительному сокращению инвестиций со стороны нефтяных и других энергетических компаний.

Лидеры G20 крупнейших экономик пообещали вложить более 5 трлн долларов в мировую экономику, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов от коронавируса и "сделать все возможное, чтобы преодолеть пандемию".

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за коронавируса,

"В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 млн баррелей в сутки", - сказал он.

В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки.

Бироль сказал, что, несмотря на огромное ухудшение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 млн баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

Напомним, швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.

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