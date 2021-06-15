Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 4-5 років, - Оператор ГТС України

Ціна на газ на європейських майданчиках досягла 29 євро за МВт ч. Це максимальна ціна за останні 4-5 років.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Макогон, багато факторів вплинуло на таке стрімке зростання цін, але основне питання - як знизити ціну на газ.

"Єдиний можливий ринковий спосіб - збільшити пропозицію. Оскільки "Газпром" має монопольне право на експорт з РФ, тому тільки "Газпром" теоретично має можливість збільшити постачання зі сторони РФ", - написав він.

За його словами, наразі Україна постійно пропонує ринку 62 млн кубометрів на добу додаткових потужностей, але "Газпром" не поспішає їх використовувати.

"І це цілком зрозуміло - навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ? Для мене це зловживання "Газпромом" домінуючою позицією на ринку газу ЄС і на Європейська комісія повинна звернути на це увагу", - додав Макогон.

Він наголосив, що добудова "Північного потоку -2" не вирішить існуючу проблему, тому що питання не у недостатності транзитних потужностей, "а питання в монополії конкретного постачальника над таким потужностями, що дає йому можливість диктувати свої правила гри та нав’язувати свою цінову політику".

"Тому ЄС потрібно працювати над збільшенням не маршрутів постачання від одного постачальника, а джерел постачання газу. У тому числі, це і надання можливості іншим російським та середньоазійським постачальникам газу транспортувати газ до ЄС через ГТС РФ та України", - написав Макогон

За його словами, іншим кроком могло б стати створення стратегічного запасу газу ЄС, у тому числі в українських сховищах газу, що найбільшими у Європі. Стратегічний запас нафти як у США, так і у країнах ЄС вже довів свою ефективність у боротьбі зі значними коливаннями на ціну на нафту.

"До речі, свого часу розглядалась ідея створення консорціуму з управляння не тільки ГТС, а й ПХГ", - додав директор "Оператора ГТС України".