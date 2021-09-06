Ціна імпортного газу з початку року зросла в два рази

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 серпня 2021 року. Ціна склала 11 457,1 Гривень або 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з липнем ціна зросла на 17,5% в гривневому еквіваленті і на 19,7% в доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах.