ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціна імпортного газу з початку року зросла в два рази

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 вересня 2021 10:38
Ціна імпортного газу з початку року зросла в два рази Фото: вартість імпортного газу в Україні досягла 430 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 31 серпня 2021 року. Ціна склала 11 457,1 Гривень або 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з липнем ціна зросла на 17,5% в гривневому еквіваленті і на 19,7% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 100,9% в гривнях і на 111,3% в доларах.

Ціна імпортного газу з початку року зросла в два рази

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

Відзначити, ціна газу на європейському хабі TTF За останній рік зросла більш ніж у десять разів. У серпні подорожчав до історичного максимуму - понад 600 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
DAILY
Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду