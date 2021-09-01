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"Газпром" чекає падіння запасів в українських ПСГ на 30% в порівнянні з минулим роком

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Україна, Середа 01 вересня 2021 15:14
"Газпром" чекає падіння запасів в українських ПСГ на 30% в порівнянні з минулим роком Фото: "Газпром" очікує падіння запасів газу в ПСГ України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський монополіст "Газпром" провів розрахунки закачування газу в підземні сховища (ПСГ) України перед початком опалювального сезону. Очікує скорочення обсягів на 30% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті "Газпрому".

"В українських ПСГ, згідно з прогнозом, до 12 жовтня при збереженні поточних темпів закачування буде на 30% або на 8 млрд куб.м газу менше, ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

"Газпром" також наводить дані Gas Infrastructure Europe, згідно з якими запаси газу в європейських підземних сховищах на 30 Серпня залишаються на мінімальному за багато років рівні.

"Сезон відбору газу з ПСГ в Європі минулого року розпочався 12 жовтня. При збереженні поточних темпів закачування можна прогнозувати, що до 12 жовтня цього року в сховищах буде близько 78 млрд куб.м газу. Це означає, що не буде заповнено 25% або 17 млрд куб.м газу з 66,2 млрд куб. м, відібраних минулої зими", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Нагадавши, запаси газу у підземних сховищах України станом на 15 серпня становлять 17,62 млрд куб. м. Це на 15% (на 2,33 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

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