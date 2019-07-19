Ціну стадіону "Чорноморець" в Одесі знизили в п'ять разів

Фото: стадіон Чорноморець (fg.gov.ua)

Вартість впала до 733 млн грн

Чашу стадіону "Чорноморець" в Одесі з комплексом супутніх споруд (бізнес-центр, ресторан, господарські приміщення тощо) знову виставлено на аукціон. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, торги відбудуться за принципом "голландського аукціону" (тобто, з покроковим зниженням ціни) 8 серпня. Стартова ціна 733 млн грн. Таким чином, порівняно з попередньою спробою продати стадіон, ціна знижена в п'ять разів (з 3,666 млрд грн).

"Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, яка продається єдиним лотом - 80289 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Організатором торгів є ТОВ "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року ФГВФО не зміг продати стадіон "Чорноморець" в Одесі за 1,139 млрд грн. У червні 2019 року стадіон пробували продати за 3,666 млрд грн, однак покупців не знайшлося.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голландському аукціоні недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві за 777 млн грн.